Antes pouco utilizado, Sabino ganha espaço e lidera estatísticas defensivas do São Paulo

Após o anúncio de sua contratação, em março de 2024, Sabino demorou mais de um mês até estrear com a camisa do São Paulo. Mais tarde ainda viria a ter uma sequência em campo com Luis Zubeldía. No entanto, presente em sete dos últimos nove jogos do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro de 27 anos tem sido uma peça de confiança com atuações sólidas.

Segundo dados do Sofascore, Sabino lidera o elenco em diversos quesitos defensivos desde que fez sua estreia pelo São Paulo no Brasileirão. O zagueiro é o líder em duelos ganhos (45), ações defensivas (73), desarmes (14) e interceptações (11).

Sabino entre todos do @SaoPauloFC desde que fez sua estreia no @Brasileirao 2024 (7 jogos): 1º em ações com a bola (520)

1º em passes certos (367)

1º em bolas longas certas (28)

1º em duelos ganhos (45)

1º em duelos aéreos ganhos (27)

1º em ações defensivas (73)

1º em cortes... pic.twitter.com/FABzFobACi ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 17, 2024

Na vitória por 3 a 0 desta quarta-feira contra o Vasco, Zubeldía não pôde contar com três nomes para a defesa. Suspenso, Arboleda não estava disponível. Ferraresi foi poupado após jogar na terça-feira pelas Eliminatórias. Já Alan Franco não foi relacionado para a partida por orientação do departamento jurídico do São Paulo. Dessa forma, Sabino foi titular e formou dupla de zaga pela primeira vez com Ruan Tressoldi.

As boas atuações recentes fizeram com que Sabino tivesse o contrato renovado com o Tricolor até o final de 2026. O zagueiro espera manter sua sequência como titular na próxima partida da equipe.

O São Paulo volta a campo no sábado, às 21h (de Brasília), para enfrentar o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória contra o Vasco fez com que o Tricolor chegasse aos 50 pontos, se aproximando mais do G4 da competição.