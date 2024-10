América-MG x Goiás: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Nesta quinta-feira, o América-MG recebe o Goiás, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília), na Arena Independência.

Onde assistir

A partida terá transmissão no SporTV e no Premiere.

Nação Americana, contamos com o seu apoio em nossa casa nesta quinta-feira (17), contra o Goiás! Contamos com toda energia e apoio que vem das arquibancadas da @ArenaIndepa para lutarmos juntos do primeiro ao último minuto! ?? ?? Acesse o link e adquira seu ingresso! ??... pic.twitter.com/ndM1ant8Yv ? América FC (@AmericaFC1912) October 15, 2024

Pontuação

América-MG: 48 pontos em 31 jogos, começou a rodada na 7ª posição.

Goiás: 41 pontos em 30 jogos, começou a rodada na 12ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

América-MG: três vitórias, um empate e uma derrota.

Goiás: duas derrotas, dois empates e uma vitória.

Prováveis escalações

América-MG: Elias; Daniel Borges, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Alê, Elizari e Juninho; Rodriguinho, Fabinho e Brenner



Técnico: Lisca

Goiás: Tadeu; Dieguinho, Messias, Lucas Ribeiro e Sander; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Edu e Rildo.



Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem

Caio Max Augusto Vieira será o árbitro da partida, com Lorival Cândido das Flores e Schumacher Marques Gomes como assistentes. Paulo Renato Moreira da Silva Coelho fica no comando do VAR.