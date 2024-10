Zubeldía escala São Paulo com seis mudanças para enfrentar o Vasco

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo está definido para enfrentar o Vasco na noite de hoje (16), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas-SP, pela 30ª rodada do Brasileirão. O técnico Luis Zubeldía fez seis mudanças na equipe titular.

O Tricolor vai a campo com: Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Sabino e Welington; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Erick, Luciano e Lucas; Calleri.

🇾🇪 O Tricolor está escalado!



⚽️ São Paulo x Vasco

🏟️ Brinco de Ouro

📍 Campinas (SP)

⏰ 21h45

🏆 Brasileirão (30ª rodada)



📺 Globo e Premiere

🎙️ SPFC Play#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/vH8wQuUFtd -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 16, 2024

São seis mudanças em relação ao time que perdeu para o Cuiabá na última rodada. Somente duas delas foram por opção: as saídas de Rafinha e Wellington para as entradas de Igor Vinícius e Erick.

As outras quatro alterações foram as saídas de Arboleda e André Silva, suspensos, Bobadilla e Jamal Lewis, com suas seleções. Entraram Ruan, Calleri, Marcos Antônio e Welington, respectivamente.

O Vasco também está definido para a partida.