Vasco homenageia Alex Teixeira, Payet e Matheus Carvalho por marcas alcançadas

Antes do jogo contra o São Paulo, Alex Teixeira, Dimitri Payet e Matheus Carvalho receberam homenagens do Vasco por alcançar marcas. O responsável pela entrega das camisas especiais foi o presidente Pedrinho, nesta quarta-feira.

Revelado pelo time carioca, Alex está em sua terceira passagem e completou 150 partidas. Vindo do meio do ano, o meia busca mais espaço, com apenas três jogos disputados e nenhuma participação em tento.

Já Payet e Matheus têm menos experiência, ambos com 50 confrontos. Da dupla, o francês é o que tem maior prestígio, com três tentos e nove passes para os companheiros marcarem, em 31 embates na temporada.

Matheus Carvalho, por sua vez, é o jogador do trio com mais partidas em 2024. Em 40 jogos, foram dois gols marcados e uma assistência.

Alex Teixeira, Dimitri Payet e Mateus Carvalho foram homenageados e receberam camisas especiais das mãos do Presidente Pedrinho pelas suas respectivas marcas alcançadas pelo Gigante da Colina! ? Alex chegou a marca de 150 jogos, enquanto Payet e Mateus Carvalho completaram 50... pic.twitter.com/smJ2tKvJEd ? Vasco da Gama (@VascodaGama) October 16, 2024

O jogo contra o São Paulo está marcado para acontecer às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, pela 30ª rodada do Brasileirão, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Com 37 pontos, o Vasco ocupa a décima colocação.