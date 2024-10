Treinador de Ramon Dino rebate críticas de Cariani: 'Oprah do Brasil'

O treinador de fisiculturismo Chris Aceto respondeu às críticas que recebeu de Renato Cariani pela preparação de Ramon Dino para o Mr. Olympia, a "Copa do Mundo" da modalidade.

O que aconteceu

O preparador norte-americano disse que Cariani é um "treinador pequeno", reclamou das críticas que recebeu e o chamou de entrevistador: "Oprah Winfrey do Brasil". Segundo Aceto, o brasileiro queria "falar merda" sobre ele, mas sem correr risco de "parecer um idiota depois". Ele falou sobre o fisiculturista e influencer fitness em transmissão ao vivo no canal RxMuscle, no YouTube.

Chris Aceto citou seu histórico com atletas brasileiros e subiu o tom: "Dei meu currículo com brasileiros para que você possa enfiar onde quiser". O preparador trabalhou com Rafael Brandão e outros grandes nomes do fisiculturismo do Brasil. Ele ainda debochou de Cariani ao se gabar que tinha quatro atletas competindo no Classic Phisique.

Ele também falou sobre Ramon ter suado nas prévias. O brasileiro, que foi vice-campeão no ano passado e era cotado como favorito para tentar desbancar o reinado do canadense Cbum, escorreu tinta no palco e ficou fora das finais, terminando em quarto. Aceto afirmou que nunca tinha visto tal condição e alfinetou Cariani.

Ele [Cariani] é a Oprah Winfrey. Ele prepara atletas, é um treinador pequeno. [Por que Cariani tem 8,6 milhões de seguidores?] Porque ele é um bom entrevistador, provavelmente. Chris Aceto, rebatendo Cariani

Ele quer falar merda de mim, mas de uma forma suave, porque se o Ramon voltar e dominar os shows, ele vai parecer um idiota, então ele está se precavendo. Rafael Brandão estava no shape em todos os eventos em que eu o preparei, Eduardo Corrêa...

Ramon Dino e o treinador de fisiculturismo Chris Aceto Imagem: Reprodução/Instagram

Talvez os [meus] métodos sejam tão fora da caixa, e você [Cariani] pensa dentro da caixa, que certamente os questiona. Mas eu acabei de dar meu currículo brasileiro para você, para que você possa enfiar onde quiser.

Eu estava nos bastidores com quatro atletas no Classic... Qual o nome do cara mesmo? Renato tanto faz... Eu tinha quatro atletas com os métodos questionáveis.

Nunca vi uma condição como essa. Ele começou a suar loucamente, as câmeras pegando... Ele foi descascado. Ramon acertou todas as poses, mas o cara [Cariani] não disse uma palavra sobre isso.

O que Cariani disse sobre Aceto

Cariani opinou que Ramon Dino deveria trocar de treinador e de preparador após a decepção em Las Vegas. Ele deu a declaração em entrevista ao Flow Podcast.

"Para mim, o Ramon tem que trocar de preparador e de treinador, dos dois. Ele tem que sair do Faixa Preta e do Chris Aceto. Mas não porque os dois assinaram atestado de incompetência, não, mas porque quando um time perde o campeonato, ela troca o técnico para virem novas ideias. Desde quando Ramon se tornou profissional, em 2021, ele tá no Chris. Tá na hora de trocar. De repente um outro profissional, que tenha um trabalho mais forte em off season, que não e o forte do Chris, pra trazer pro Ramon melhorar grupos musculares que precisam melhorar, como peitorais, reduzir um pouco aquele antebraço, tem que distribuir peso. Acho que teria que sair. Para mim o Faixa fez um trabalho excelente, mas tá na ora de um diferente."