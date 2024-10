Sport perde do Operário-PR pela Série B e desperdiça chance de colar no líder Santos

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 31ª rodada da Série B, o Sport recebeu o Operário-PR na Ilha do Retiro, perdeu por 2 a 1 e desperdiçou a chance de colar no Santos, atual líder da competição. Titi Ortíz balançou as redes para a equipe da casa, enquanto Boschilia e Nathan Fogaça marcaram para os visitantes.

Com o resultado, o Sport permaneceu com 53 pontos, na terceira colocação, e perdeu a oportunidade de alcançar o mesmo número de somados do Santos, primeiro colocado, com 56. Caso vencesse, o Leão da Ilha ficaria na vice-liderança apenas por critérios de desempate. Já o Operário-PR chegou aos 46 pontos, na oitava posição.

O Sport volta aos gramados no próximo domingo, quando recebe o Botafogo-SP, às 19h30 (de Brasília), novamente na Ilha do Retiro. No mesmo dia, às 11h, o Operário-PR recebe o Paysandu, no Estádio Germano Kruger. Ambos os duelos serão válidos pela 32ª rodada.

O Sport que emociona, o Sport que a gente ama! ???? pic.twitter.com/5Act153cvJ ? Sport Club do Recife (@sportrecife) October 17, 2024

O Operário-PR inaugurou o placar logo aos três minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque pela ponta esquerda, Daniel limpou o marcador e encontrou Boschilia, que finalizou cruzado, firme, para marcar.

Aos 21 minutos da etapa inicial, o Sport chegou ao empate. Após dominar bola mal afastada pela defesa adversária, Titi Ortíz arrematou de primeira. Antes de entrar, a bola desviou e matou o goleiro Rafael Santos, que nada pôde fazer.

O Operário-PR voltou a ficar com a vantagem no resultado aos 37 minutos do segundo tempo. Ronald dominou pela ponta direita e fez cruzamento na segunda trave, onde achou Nathan Fogaça, que se antecipou ao marcador e cabeceou para estufar as redes.