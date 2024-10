Sem convocados, Inter segue preparação para o Gre-Nal com trabalho técnico e tático

O Internacional teve mais um dia de trabalho focado no clássico contra o Grêmio. A atividade desta quarta-feira ainda não pôde contar com os reforços de Rochet e Enner Valencia, que se enfrentaram na terça-feira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ambos retornam ao grupo apenas na quinta-feira. A novidade da manhã foi Gustavo Prado, que retornou após período de preparação com a Seleção Brasileira sub-20.

A primeira parte da atividade foi aberta para a imprensa, que acompanhou o aquecimento com bola realizado pela equipe. Já com os portões fechados, Roger Machado deu sequência em trabalhos técnicos e táticos pensando na próxima partida. Após o treino, o técnico concedeu entrevista coletiva no CT Parque Gigante e falou sobre suas expectativas para o primeiro Gre-Nal pelo Inter.

Bom dia, torcida colorada! Bola rolando no gramado para os trabalhos desta quarta-feira ?? pic.twitter.com/W5jRSiOwaw ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 16, 2024

Suspenso, Thiago Maia é desfalque certo para o confronto. Fernando, Borré e Agustín Rogel, que são dúvidas por lesões, não foram confirmados por Roger, mas o técnico espera contar com ao menos um deles.

O grupo de atletas ainda terá mais dois dias de treinamento até a partida, que será disputada no próximo sábado, às 16h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Em sexto lugar com 46 pontos, o Colorado tenta se aproximar o G4 da competição.