São Paulo vence o Vasco com show de Lucas e dá paz a Zubeldía

O São Paulo venceu o Vasco por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (16), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 30ª rodada do Brasileirão.

Os gols foram marcados por Luciano e Lucas (2). Léo Jardim falhou no primeiro gol ao aceitar o chute de Luciano por entre as pernas.

O São Paulo dominou amplamente o jogo e aproveitou erros individuais do Vasco para marcar. Além do frango de Léo Jardim, João Victor errou o tempo de bola e furou a bola que ficou com Lucas; o camisa 7 disparou o campo todo e finalizou de esquerda.

Na segunda etapa, o Vasco tirou titulares já pensando no jogo de sábado válido pela semifinal da Copa do Brasil. Sem seus principais jogadores, os cariocas não esboçaram qualquer reação.

O Tricolor estreou a terceira camisa de sua nova parceria com a New Balance. O uniforme tem inspiração nas recepções do torcedor ao elenco no Morumbis e foi chamada de 'camisa que conduz'.

Com o resultado, o Tricolor chegou a 50 pontos e vai fechar a semana na 5ª posição do torneio. Já o Vasco parou no 37 pontos no meio da tabela e pode perder posições.

O Tricolor volta a campo no dia 26, sábado, quando visita o Criciúma pela 31ª rodada do Brasileirão. Já o Vasco tem o decisivo confronto da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG neste sábado, às 18h30.

São Paulo vence e convence por 10 dias de paz

Depois da derrota para o Cuiabá na última rodada, o São Paulo passou dias de instabilidade. Apesar do discurso ser de apoio a Luis Zubeldía, uma nova derrota poderia inflamar as críticas ao treinador argentino, mas não foi o que aconteceu: o Tricolor venceu e convenceu diante do Vasco.

A equipe de Luis Zubeldía dominou desde o início o jogo. Ele promoveu seis mudanças em relação ao time que enfrentou o Cuiabá, mas apenas duas delas por vontade própria diante de suspensões e desfalques pela Data Fifa. E as duas mexidas se mostraram acertadas: Igor Vinícius e Erick pelo lado direito.

O atacante foi um dos jogadores mais participativos na criação de jogadas no primeiro tempo e poderia ter marcado o seu, mas sua finalização foi para fora. O trio de protagonistas do ataque foi quem resolveu o duelo: Calleri tabelou com Luciano no primeiro gol, Luciano 'lançou' Lucas no segundo, e o camisa 7 marcou ainda o terceiro de cabeça após escanteio.

Com a vitória e a presença dentro do G-6 assegurada, Zubeldía deve ter mais tranquilidade para preparar o time para os oito jogos finais de olho na vaga direta para a Copa Libertadores da América.

Lances Importantes

1 x 0. Aos nove minutos, Luciano tabelou com Calleri pelo meio e bateu forte da entrada da área. Léo Jardim falhou no fundamento e levou um frango por entre as pernas.

Pra fora! Aos 25, Erick chegou pela direita e, ao seu estilo, cortou pra dentro no bico da grande área e finalizou colocado de esquerda, mas a bola passou à direita de Léo Jardim.

Quase! Aos 37, Welington recebeu pela esquerda e inverteu boa bola para Erick do lado direito. Já dentro da área, ele levou ao fundo e bateu cruzado. A bola cruzou toda a extensão do gol e Luciano não chegou a tempo de completar para as redes.

2 x 0. No primeiro minuto da segunda etapa, o Vasco cobrou escanteio e a zaga afastou. Luciano tocou de cabeça na meia-lua visando Lucas e contou com furada de João Victor para a bola chegar até o camisa 7, que disparou em velocidade pelo campo todo, invadiu a área e finalizou cruzado de esquerda para vencer Léo Jardim.

Defendeu, Jardim! Aos 20, Wellington Rato, que tinha acabado de entrar, recebeu lançamento de Lucas e finalizou forte cruzado. Léo Jardim se esticou e jogou para escanteio.

3 x 0. No lance seguinte, o próprio Wellington Rato cobrou o escanteio na primeira trave e Lucas antecipou Maicon para cabecear de forma consciente, sem chance para Léo Jardim, e ampliar o marcador.

Ficha Técnica

São Paulo 3 x 0 Vasco

Campeonato Brasileiro - 30ª rodada

Data: 16/10/2024 (quarta-feira)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Local: estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas-SP

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Igor Benevenuto Oliveira (MG)

Gols: Luciano (9'/1ºT) e Lucas (1'/2ºT e 21'/2ºT)

Amarelos: Welington;

Público: 15.497

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Sabino (Santi) e Welington; Luiz Gustavo e Marcos Antônio (Galoppo); Erick (Wellington Rato), Luciano (Nestor) e Lucas (Ferreira); Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Pumita Rodríguez), Maicon, João Victor e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho (Jean David); Payet (Rayan), Emeron Rodríguez e Vegetti (Pablo Galdames). Técnico: Rafael Paiva