Jogo no interior afasta São Paulo de bater recorde de público de 2023

O São Paulo se aproximou, mas não deve bater o recorde de público alcançado no ano passado.

O que aconteceu

O Tricolor já colocou 1.381.756 torcedores no estádio como mandante em 2024, mas precisaria de mais 185.271 nos próximos quatro jogos em casa para igualar o recorde. Para isso, o clube precisaria de uma média de 46.317 torcedores por partida.

O recorde de 2023 é de 1.567.027 torcedores em 36 jogos, uma média de 43.351 pessoas. O índice desta temporada é até maior: são 46.058 por partida, em 30 jogos como mandante; o clube vai fechar o ano com 34 partidas em casa.

Com a próxima partida como mandante no Brinco de Ouro, com capacidade máxima para 29 mil torcedores, a média teria de ser ainda maior. Ainda que lote o estádio do Guarani, o Tricolor precisaria de 52.090 torcedores por jogo nas próximas três partidas dentro do Morumbis.

Os números levam em consideração as partidas como mandante realizadas longe da casa tricolor. Foram duas em 2023, contra o Água Santa no Allianz Parque e Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, e apenas uma nesta temporada, contra o Corinthians em Brasília — o duelo contra o Vasco no Brinco de Ouro será o segundo.

E dentro do Morumbis?

Levando em consideração apenas em casa, o São Paulo jogou para 1.355.868 neste ano, em 29 jogos. Na última temporada, foram 1.515.625 torcedores no estádio do Tricolor, em um total de 34 partidas.

A média deste ano dentro de sua casa é de 46.754, contra 44.577 da última temporada. Ainda restam três jogos no Morumbis.

Para alcançar os números totais da última temporada, o São Paulo teria que colocar 53.252 torcedores por partida no Morumbis. A equipe vai fechar o ano com 32 jogos em seu estádio.