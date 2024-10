São Paulo fará a estreia da nova terceira camisa no jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão

A terceira camisa do São Paulo nesta temporada já tem data para estrear. O novo manto será utilizado pelo Tricolor Paulista pela primeira vez no jogo diante do Vasco, nesta quarta-feira, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pelo Brasileirão.

A camisa foi lançada em agosto, com o título de "Camisa que Conduz", fazendo uma homenagem à torcida do São Paulo, que atualmente possui mais de 20 milhões de tricolores. O design do novo manto remete a tradicional festa promovida pelos torcedores em dias de jogos da equipe paulista no Morumbis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

O novo uniforme comemorativo do São Paulo está à venda nas plataformas online da New Balance, na SAO Store, nas lojas físicas da marca esportiva e do clube, além de lojas parceiras, pelos preços de R$ 429,99 (versão jogador) e R$ 299,99 (versão torcedor). O modelo feminino é vendido pelo valor de R$ 269,99, e o juvenil por R$ 249,99.

Com 47 pontos em 29 partidas, o São Paulo é o quinto colocado na classificação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista enfrenta o Vasco nesta quarta, às 21h45 (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas. O Morumbis recebeu shows do cantor norte-americano Bruno Mars durante a Data Fifa e passará por reformas no gramado, por isso não receberá o confronto entre paulistas e cariocas.