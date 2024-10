São Paulo defende invencibilidade de 12 anos como mandante contra o Vasco

Em busca de afastar a má fase, o São Paulo recebe o Vasco, pela 30ª rodada do Brasileirão, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Mesmo não sendo no Morumbis, o Tricolor precisa defender uma invencibilidade de 12 anos como mandante contra o time carioca.

A última derrota foi pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2012, por 1 a 0. Na ocasião, o lateral Fagner garantiu o triunfo para os vascaínos.

Em nove jogos, foram sete vitórias e dois empates. Além de garantir resultados positivos no Campeonato Brasileiro, essa superioridade garantiu classicações na Copa do Brasil nas edições de 2015 e 2021, respecticamente nas quartas e oitavas de finais.

O Morumbis não está disponível para o encontro por conta das apresentações do cantor Bruno Mars no local. O São Paulo, então, espera contar com o apoio da torcida em Campinas para ampliar o retrospecto positivo.

O confronto vai acontecer às 21h45 (de Brasília). Na quinta posição, o Tricolor está com 47 pontos, quatro a menos do que o Flamengo, primeiro time no G4 e que tem uma rodada a cumprir.

Confira o retrospecto