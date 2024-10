Santos terá mudanças na defesa e volta de Schmidt contra a Chapecoense; veja escalações

O Santos está definido para enfrentar a Chapecoense, nesta quarta-feira, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille realizou mudanças escalação.

O lateral esquerdo Escobar e o zagueiro Gil estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. Já o volante Diego Pituca foi expulso na vitória de 3 a 2 sobre o Mirassol e também não fica à disposição.

Assim, Jair voltar a ser titular no miolo de zaga e Souza aparece na lateral. Já no meio de campo, João Schmidt volta após cumprir suspensão e Sandry, livre de dores no tornozelo, permanece entre os 11 iniciais.

O Peixe, portanto, tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Sandry e Giuliano; Willian, Guilherme e Wendel Silva.

Do outro lado, o técnico Gilmar Dal Pozzo montou a Chapecoense com: Léo Vieira; Marcelinho, Bruno Leonardo, João Paulo e Walter Clar; Marcinho, Tárik e Marlone; Rafael Carvalheira, Italo e Mário Sérgio.

A bola rola no gramado da Arena Condá, em Chapecó (SC), a partir das 20 horas (de Brasília). O Santos lidera, com 56 pontos. A Chape está em 16ª, com 34.