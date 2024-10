Roger projeta primeiro clássico contra o Grêmio pelo Internacional: "Vai marcar a minha vida"

Experiente em clássicos, o técnico Roger Machado terá pela primeira vez a oportunidade de comandar o Internacional contra o Grêmio. Nesta quarta-feira, o comandante, que passou pelo Imortal como técnico e jogador, resumiu o sentimento para este clássico.

"É um momento especial para todos, especialmente para mim que vivo pela primeira vez desse lado. Cada um tem uma emoção diferente, ele é jogado num momento diferente e esse é um momento inédito para mim. Estou vivendo cada dia de uma vez e desejando aproveitar muito todos esses momentos. É algo que vai marcar na minha vida e marcar com uma vitória a gente sabe como é que funciona", disse em coletiva de imprensa.

Com a chegada de Roger, o Colorado começou uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro e briga por uma vaga para a próxima edição da Libertadores, ao passo que o Grêmio busca se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Ainda assim, o treinador adotou cautela sobre a possibilidade de ser favorito.

"Um favoritismo em clássico a gente sabe que não existe. As duas equipes vivem bom momento no segundo turno. Eu conheço como o Renato funciona e como ele vai mobilizar justamente essa pressão. Independente das motivações do adversário, da organização da semana do adversário, temos que estar olhando internamente para a gente", comentou.

Por fim, Roger Machado não confirmou que Fernando, Borré e Rogel estarão à disposição para o clássico, mas disse que espera contar ao menos com um membro do trio.

"A gente está buscando recuperá-los para que eles estejam aptos. Hoje, eu não tenho condição de dizer se todos estarão, quem estará à disposição, até porque foram momentos diferentes de lesões e graus diferentes. Penso que ao menos um deles estará conosco, se não no início do jogo, como alternativa no banco", finalizou.

O clássico está marcado para acontecer às 16h (de Brasília) desse sábado, no Beira-Rio. Com 46 pontos, o Internacional está em sétimo lugar, enquanto o Grêmio figura na 11ª colocação, com 35.