Quem sai fortalecido e quem perde espaço na seleção? Colunistas debatem

Durante o Fim de Papo desta quarta (16), Arnaldo Ribeiro, Alicia Klein e Renato Maurício Prado elegeram os vencedores e os perdedores da última Data Fifa na seleção brasileira, que venceu o Chile por 2 a 1, e o Peru por 4 a 0.

Todos apontaram que Luiz Henrique, Igor Jesus e Gerson foram os que mais ganharam espaço, indicando também que os laterais Abner e Vanderson se destacaram positivamente. Por outro lado, Paquetá, Endrick e Rodrygo foram indicados como os mais prejudicados na rodada das eliminatórias.

Duas sentenças do Dorival quando ele assumiu a seleção tem se confirmado, talvez indiretamente. São elas, a renovação do time e a utilização de jogadores que atuam no Brasil como titulares. [...] Os vencedores [da seleção na Data Fifa] são sobretudo os jogadores que atuam no Brasil e as caras novas, como Abner, como Vanderson. Jogadores que não estavam no radar do público.

Arnaldo Ribeiro

Quem perdeu espaço certamente foi o Endrick. Ele não conseguiu na ausência do Vini Junior ou na ausência do Pedro [ter espaço]. Cada vez que as portas se abrem no ataque do Brasil, elas se fecham para o Endrick. [...] Quem sai fortalecido são esses jogadores que tem sido mencionados: Igor Jesus, Luiz Henrique e Gerson - que devia ser titular, joga muito mais que o Paquetá - e alguns jogadores na lateral, que vão dando esperança em uma posição que temos sofrido.

Alicia Klein

Quem perdeu muito foi o Paquetá e o Rodrygo. O Paquetá, para mim, é o caso de se pensar em não convocar mais. Ele não está jogando bulhufas e pode criar um mal-estar se ficar no grupo e não for titular. Acho que o melhor que o Dorival faz é deixar o Paquetá resolver a vida lá fora e botar o Gerson, que está muito bem. O Rodrygo, para mim, é uma grande decepção. Não jogou bulhufas em nenhum dos dois jogos. Tudo bem que ele jogou na ponta esquerda, mas achei que foi muito mal. E os ganhadores são os jogadores do Botafogo e o Gerson.

Renato Maurício Prado

Volta de Neymar é inevitável, mas Dorival não pode se dobrar, dispara RMP

Na opinião de RMP, o atacante do Al-Hilal é tecnicamente muito superior a todos os outros jogadores da seleção. No entanto, o jornalista acredita que a influência de Neymar pode ser ruim se ele não tiver limites bem claros impostos por Dorival Junior.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra