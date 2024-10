PVC: As duas próximas rodadas são decisivas para Palmeiras e Botafogo

A duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro são decisivas para Botafogo e Palmeiras na disputa pelo título, analisou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

Na avaliação de PVC, o Verdão não pode deixar o Fogão abrir mais que três pontos até o duelo entre os dois no Allianz Parque, na 36ª rodada, se quiser ser campeão. Caso isso aconteça, a tendência é que a derrocada do ano passado não se repita, disse ele.

Essas duas próximas rodadas, o Palmeiras não pode deixar o Botafogo abrir cinco pontos. Na soma das duas próximas rodadas, é possível o Botafogo abrir cinco pontos porque pega o Criciúma no Maracanã e o Palmeiras joga contra o Juventude em Caxias. Se o Botafogo abrir cinco pontos, o Palmeiras tem que diminuir esses cinco pontos para três de novo na semana que vem, quando o Palmeiras pega o duríssimo Fortaleza no Allianz Parque e o Botafogo pega o Bragantino, que não está bem, em Bragança, só que é em Bragança e o Botafogo vai estar ensanduichado pela Libertadores.

O Palmeiras precisa chegar no confronto direto com três pontos de diferença, no máximo, para ser campeão. Não adianta pensar que vai ser igual o ano passado, porque o Botafogo desse ano não está igual ano passado, o Botafogo não está perdendo ponto bobo, então o Palmeiras não vai poder perder ponto bobo. Paulo Vinícius Coelho

