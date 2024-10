Presidente Mário Bittencourt elogia Mano Menezes e confia na permanência do Fluminense na Série A

Restando dez jogos para o final da temporada, o Fluminense segue na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O presidente Mário Bittencourt confia na permanência do Tricolor na Primeira Divisão e defendeu o trabalho de Mano Menezes no comando da equipe.

"Quando fizemos o rompimento (com Fernando Diniz), tínhamos que escolher outro treinador. Escolhemos o Mano e foi uma decisão muito por causa do Fred. Por saber da experiência dele em luta contra o rebaixamento. Fizemos a mudança no momento certo e acho que ela vem dando certo. Nosso objetivo era sair da zona de rebaixamento. Nós saímos de último colocado do turno para sexto do returno. Acho que temos uma boa chance de sair dessa situação que estamos", disse Mário Bittencourt em entrevista ao podcast Soda Nense.

Mano Menezes foi contratado no começo de julho, para substituir Fernando Diniz. Naquele momento, o Fluminense era o lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas seis pontos conquistados em 13 jogos. Desde então, somente na competição, foram sete vitórias, cinco derrotas e três empates.

A equipe pulou para a 16ª posição, com 30 pontos, um a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tendo ainda um jogo a menos em relação aos rivais.

O presidente do Fluminense também defendeu a montagem do elenco da equipe para 2024. Algumas contratações, como Renato Augusto, Douglas Costa e David Terans não renderam como esperado, além de já estarem na casa dos 30 anos.

"Não acho que dobramos a aposta, a nossa média de idade não é alta. O Flamengo trouxe o Filipe Luís na mesma idade que trouxemos o Douglas Costa. O Renato Augusto nós trouxemos para ser o meia quando o Ganso não estivesse. Trouxemos o Marquinhos, que é jovem. Nós trabalhamos dois anos e meio com um treinador que tinha um perfil de apostar em jogadores que as pessoas não acreditavam mais e ele conseguia ajudar", analisou Mário.

Renato Augusto e Terans não entraram em campo a mais de dois meses, enquanto Douglas deixou a equipe no meio do ano para assinar com Sydney FC, da Austrália.

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando enfrenta o Flamengo, pela 30ª rodada, do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Rubro-negro é o 4º colocado, com 51 pontos.