Por que o Palmeiras renovou com Marcos Rocha e Lomba? Hernan explica

A renovação de contrato do veterano Marcos Rocha gerou muita reclamação entre torcedores do Palmeiras. No De Primeira, o colunista André Hernan explicou por que a diretoria optou por estender por mais uma temporada o vínculo com o lateral de 35 anos.

Marcos Rocha tem a confiança de Abel Ferreira e é muito próximo aos funcionários do clube, apurou Hernan. Além disso, a avaliação interna é que ele faz boa temporada, com 9 assistências.

A renovação de contrato do Marcos Rocha causou um ruído, uma reclamação muito grande entre torcedores do Palmeiras nas redes sociais. Muita bronca, muita reclamação. Os caras pegam no pé do Marcos Rocha, mas ele tem três Libertadores, duas com o Palmeiras e uma com o Atlético-MG. É um jogador que tem a confiança do Abel Ferreira, tem essa mentalidade vencedora e é muito querido dentro da Academia de Futebol com os funcionários. É um cara que é muito próximo dos funcionários, é muito preocupado com o dia a dia do Palmeiras, ajuda muito os funcionários, veste a camisa dos funcionários. Então, ele é uma peça muito importante.

Na análise da comissão técnica, na análise do Anderson Barros e da Leira Pereira, ele teve um bom ano de 2024. É o jogador que, ao lado do Estêvão, tem nove assistências. Então, o desempenho dele juntando com uma mentalidade vencedora, tudo que ele representa dentro do clube, chegou-se à conclusão de que vale a pena o contrato por mais uma temporada. Em 2025, tem o Mundial de Clubes, então você levar um cara desse, com esse espírito, com essa mentalidade, é importante.

Segundo Hernan, o calendário apertado em 2025 pelo Mundial também pesou na renovação. No Palmeiras, avaliação é que ter um elenco encorpado será fundamental no ano que vem.

Ah, mas o Palmeiras tem três laterais. Nem sei se considero o Mike mais lateral direito, é um ponta, tem o Giay e o Marcos Rocha. Você tem que ter um elenco um pouco mais inflado, porque não se sabe como é que vai ser o calendário com o Mundial de Clubes. Então tudo isso foi discutido e chegou-se à conclusão da renovação do Marcos Rocha. André Hernan

Renovação de Lomba

Hernan também detalhou o motivo da renovação de Marcelo Lomba. O entendimento no clube é que o goleiro sempre corresponde quando precisa substituir o titular Weverton.

Do Lomba nem causou tanto ruído assim, porque o Lomba é um jogador experiente, que é reserva do Weverton e toda vez que é acionado ele tem desempenho. O Lomba dificilmente falha. Não me lembro de uma falha do Lomba e me lembro muito do Lomba substituir o Weverton e ter desempenhos absurdos. Então, é uma renovação que passa pela experiência, por ser um cara muito sereno, por ser um cara muito útil no dia a dia do Palmeiras, e quando é utilizado tem ótimo desempenho. André Hernan

