Patrocinadora de Corinthians e Palmeiras é autorizada pelo Governo Federal a atuar em solo nacional

A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians e do time feminino do Palmeiras, está liberada para atuar em território nacional. Na noite desta quarta-feira, a empresa de bets apareceu em lista divulgada pelo Ministério da Fazenda, conseguindo assim o aval do Governo Federal.

A ESPORTES GAMING BRASIL LTDA, detentora da marca Esportes da Sorte, passa a figurar na lista como 98ª empresa autorizada após determinação judicial. De acordo com o documento, as companhias listadas ficam liberadas para explorar o mercado de apostas no período de adequação, ou seja, até 31 de dezembro deste ano.

Outra marca do Grupo Esportes da Sorte, a Onabet também foi autorizada pelo Governo Federal a atuar em território nacional após uma determinação judicial.

98 é forte, tá? pic.twitter.com/yjrZ2MOXrh ? Esportes da Sorte (@EsportesDaSorte) October 17, 2024

Na última semana, a Esportes da Sorte já havia conseguido autorização de funcionamento estadual, validada pela Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro). O aval veio antes do dia 11 de outubro, prazo limite dado pelo Ministério da Fazenda para regularização. Agora, por meio de determinação judicial, teve a liberação para operar em todo o Brasil.

Vale lembrar que a CBF também se envolveu na situação recentemente. A entidade havia divulgado um ofício informando que apenas bets autorizadas em âmbito federal poderiam estampar camisas de times nas competições nacionais. Horas depois, a própria CBF enviou um novo ofício, informando que empresas regulamentadas pela Loterj poderiam sim atuar como patrocinadoras.

Além do Corinthians e da equipe feminina do Palmeiras, a Esportes da Sorte também é patrocinadora de Grêmio e Bahia. A empresa também estampava a camisa do Athletico-PR, mas viu o clube romper o contrato no início de outubro.

Todas as equipes patrocinadas por casas de apostas não autorizadas estão impedidas de anunciá-las em suas respectivas camisas ou de realizar qualquer outra forma de publicidade no âmbito nacional.