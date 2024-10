Palmeiras faz treino técnico e aprimora cruzamentos e finalizações visando jogo contra o Juventude

Há 11 dias sem entrar em campo, o Palmeiras seguiu sua preparação para o duelo contra o Juventude na manhã desta quarta-feira. A partida contra a equipe gaúcha acontece neste domingo, às 20 horas (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi.

A atividade começou com aprimoramentos de fundamentos, como profundidade na linha de fundo, cruzamentos e finalizações. Os jogadores também aperfeiçoaram enfrentamentos com ênfase em superioridade e inferioridade numérica. Na sequência, foi colocada em prática um trabalho técnico com dois times em campo.

Mauricio (lesão no joelho direito), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) seguem no departamento médico e não estão à disposição do treinador Abel Ferreira. Além do trio, Gabriel Menino precisa cumprir suspensão e também vai desfalcar o Palmeiras contra o Juventude.

O Palmeiras está invicto há seis partidas no Campeonato Brasileiro e segue na perseguição ao Botafogo. Vice-líder, o Verdão tem 57 pontos, três a menos que o Glorioso. Diante do Juventude, a equipe do técnico Abel Ferreira busca se recuperar do empate sem gols contra o Bragantino, na última rodada do Brasileirão.

Por outro lado, o Juventude é o 14º colocado, com 34 pontos conquistados, cinco a mais que o Vitória, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O atacante Rony projetou o confronto.

"O Juventude cresceu muito no decorrer da temporada. É um time que com certeza está ali para ganhar alguns pontos. Para o Palmeiras, não tem jogo fácil. A equipe do Juventude é uma equipe que está bem encaixada, treinada por um jovem treinador que se destacou. Vamos lá concentrados para buscar os três pontos. Não sei se estará frio ou calor, mas independentemente disso vamos lá para fazer o nosso trabalho e buscar os três pontos", analisou.