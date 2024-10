Messi admite que pode estar fazendo últimos jogos pela Argentina: 'Isso me emociona'

Aos 37 anos, Lionel Messi segue dando show e foi o grande destaque da vitória da Argentina sobre a Bolívia por 6 a 0, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Após a partida desta terça-feira, o camisa 10 admitiu que o fim de sua passagem pela seleção nacional está cada vez mais perto.

"A verdade é que não marquei uma data ou prazo, apenas aproveito tudo isto, estou muito feliz por estar aqui e sentir o amor das pessoas, porque sei que podem ser os últimos (jogos pela seleção)", disse.

"Isso me emociona, curtir isso, estar com meus companheiros. Apesar da idade, quando estou aqui, parece que sou uma criança pelas bobagens que faço. Me sinto confortável. Desde que eu veja que me sinto bem e possa continuar ajudando a equipe como pretendo, continuaremos aproveitando", acrescentou.

Messi vinha sendo desfalque da Argentina desde a final da Copa América, contra a Colômbia. O craque havia sofrido uma lesão no tornozelo e estava se recuperando no Inter Miami, clube que defende atualmente.

No primeiro compromisso dos argentinos nesta data Fifa, contra a Venezuela, Messi passou em branco, entretanto, na segunda partida, diante da Bolívia, ele brilhou. Dos seis gols marcados pela Argentina, o jogador participou de cinco: ele balançou as redes três vezes e contribuiu com duas assistências.

No total, o ídolo argentino soma 189 partidas vestindo a camisa do país, marcou 112 gols e deu 55 assistências. Ele também conquistou uma Copa do Mundo, duas Copas América e uma Finalissíma, além da medalha de ouro nas Olímpiadas de Pequim-2008.

Com o triunfo, a Argentina segue líder das Eliminatórias Sul-Americanas, com 22 pontos conquistados em 10 jogos. O próximo compromisso de Messi pela seleção será dia 14 de novembro, contra o Paraguai, fora de casa, pelas Eliminatórias.