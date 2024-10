Luis Castro desmente ter recebido proposta do Flamengo: "Totalmente falso"

Livre no mercado desde que foi demitido do Al-Nassr, da Arábia Saudita, há aproximadamente um mês, o treinador Luis Castro desmentiu ter recebido uma proposta do Flamengo. O português teve seu nome ligado ao clube carioca após o técnico Tite ter sido demitido do Rubro-Negro.

"É totalmente falso. Não sei como podem falar de dinheiro, seja muito ou pouco, se ninguém do Flamengo nunca conversou comigo", disse ao jornal Marca.

Em 2023, Luis Castro era treinador do Botafogo, rival do Flamengo, mas, após receber uma proposta do Al-Nassr em julho, sob influência de Cristiano Ronaldo, o comandante não titubeou e foi para a Arábia Saudita. Inclusive, após a demissão do técnico, o camisa 7 de Portugal comentou nas redes sociais: "Obrigado por tudo, mister"

Luis Castro também comentou de seu futuro, não descartando a possibilidade de retornar ao Brasil. O Flamengo segue sem treinador, com Filipe Luís como interino.

"É uma resposta difícil. Acho que por alguns lugares onde já treinei: Europa, América do Sul, Oriente Médio... De qualquer forma, não tenho preferências. Quem gosta de futebol tem que estar preparado para tudo. O importante é ir a um clube onde você se sinta amado e respeitado", explicou.

Ainda durante a entrevista, Luis Castro foi questionado sobre se achou injusta ou não a demissão do Al-Nassr. Ele comandou o clube saudita em 54 partidas, com 36 vitórias, nove empates e nove derrotas.

"Tenho uma coisa clara: nós, treinadores, estamos nos clubes até que a diretoria decida o contrário. Foi estranho porque nunca tinha saído no meio da temporada. Foi difícil para mim me adaptar, mas não penso se foi injusto ou não. Al Nassr sempre me tratou muito bem", falou.