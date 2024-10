Liam Payne foi 'capitão' da Inglaterra e usou camisa da seleção brasileira

O cantor Liam Payne, que morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos, na Argentina, teve algumas ligações com o futebol.

Capitão da seleção e dia de jogador

Liam apareceu com diferentes camisas de futebol ao longo da vida, incluindo a da seleção brasileira, em 2013. Ao lado dos ex-companheiros de One Direction, ele realizou show em diversos estádios e posou com camisas de outras equipes como Real Madrid e Barcelona.

Liam Payne foi 'capitão' da seleção inglesa. Em 2022, ele foi o escolhido para capitanear o país durante o jogo festivo Soccer Aid, que arrecada fundos para crianças carentes. Realizado anualmente, o evento conta com celebridades inglesas de um lado e um time formado pelo "Resto do Mundo" do outro.

Cantor Liam Payne foi capitão da Inglaterra em jogo festivo em 2022 Imagem: Divulgação/Soccer Aid

Anos antes, Liam teve um dia de jogador. Em 2013, ao lado de Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan, companheiros de banda nos tempos de One Direction, ele treinou junto ao elenco do Newcastle, equipe que disputa a elite do Campeonato Inglês.

O astro participou da atividade em campo com os jogadores do elenco, incluindo um coletivo. Ele também passou pelo tradicional banho de gelo após as atividades no CT do clube.

O time do coração de Liam Payne era o West Bromwich Albion. Atualmente, a equipe está na segunda divisão do Campeonato Inglês.