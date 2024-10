Leonardo Storck, Pietra Rivoli e Nauhany Silva avançam às quartas no Australian Open Junior Series

Atleta da Rio Tennis Academy, Leonardo Storck foi um dos destaques no terceiro dia do Australian Open Junior Series South America, torneio com tenistas de até 16 anos do continente sul-americano, que vale vaga para a chave principal do Aberto da Austrália juvenil que acontece em janeiro de 2025.

O evento é uma parceria da Confederação Brasileira de Tênis, a Confederação Sul-Americana de Tênis, a Cosat, e a Tennis Australia, a federação australiana, e é jogado na Rio Tennis, situada no bairro das Laranjeiras.

Storck venceu batalha por 6/1 4/6 6/4 contra Thomas Miranda, quinto favorito e companheiro da seleção brasileira que foi campeã do Sul-Americano por equipes em Lima, no Peru. Ele buscará vaga na semifinal nesta quinta-feira contra o argentino Benjamin Chelia, principal favorito ao título, por volta das 11h30 (de Brasília) desta quinta-feira.

"Jogo muito duro, já vinha enfrentando o Thomas algumas vezes, nós nos conhecemos muito bem, fizemos um excelente jogo e consegui sair com a vitória. No final foi a emoção do jogo, às vezes ela fala mais alto, mas consegui controlar e deu certo", declarou Storck que apontou a experiência de estar jogando em casa: "Muito bom, primeira vez jogando em casa, torcida bem forte, só tenho a agradecer todo mundo. Agora espero fazer um excelente jogo na próxima rodada, dar o meu melhor e sair com a vitória", declarou.

Pelo menos mais três brasileiros avançaram às quartas. Pedro Dietrich marcou 6/1 6/0 no boliviano Thiago Solis e encara o brasileiro Guilherme Renner ou o equatoriano Lucas Yunez. Pedro Chabalgoity, cabeça de chave dois, aplicou um duplo 6/1 sobre o boliviano Adrian Cavero e enfrenta o brasileiro Carlos Lino que marcou 6/3 6/4 em Thomas Macedo.



Na chave feminina, a gaúcha Pietra Rivoli, principal favorita e finalista do ano passado, passou pela argentina Luana Caceres por 6/4 6/0 e terá pela frente a venezuelana Mariangel Estrella, que marcou 6/2 6/0 na brasileira Laura Pedrotti.

"Estreia é sempre difícil, venho treinando bem, na quadra rápida há alguns dias, primeiro set ainda estava me acostumando com o jogo, no segundo consegui me soltar mais e consegui dominar um pouco mais o jogo do que no primeiro", avaliou Pietra: "No ano passado joguei bem, fiquei perto de conseguir a vaga e espero fazer uma boa semana. Aqui vou jogo por jogo, pensando sempre no amanhã, na próxima partida", disse.

A tenista destaca o momento positivo do tênis feminino brasileiro com Bia Haddad voltando ao top 10 e várias jogadoras de destaque como Luisa Stefani, Laura Pigossi, Carol Meligeni, entre outras: "É muito bom a ascensão da Bia, da Luisa e das demais, a gente meio que pega esse gancho das demais , acaba aparecendo mais oportunidade e visão pra gente do juvenil. Estamos crescendo cada vez mais, eu a Naná, a Victória e várias outras boas que jogam bem tênis no Brasil. É continuar essa boa fase e transformar em cada vez melhor para podermos ser boas profissionais também".

Nauhany Silva, mais jovem do mundo no ranking mundial da WTA, com apenas 14 anos, também avançou ao bater a brasileira Alicia Reichel por 6/1 6/3 e irá enfrentar a chilena Camila Yañez em jogo que acontece nesta quinta-feira, não antes das 13h.

"Eu fiquei nervosa, primeira rodada, até que comecei bem, jogo fluindo até o 5 a 2 no segundo set, daí comecei a me apressar muito, acho que a ansiedade logo de fechar a partida, comecei a me precipitar e errar bolas que não estava errando antes, mas depois consegui achar o caminho e colocar mais bola na quadra", disse Nauhany: "Minha primeira vez que jogo aqui no Rio, aqui é calor, pelo amor de Deus (risos) , estou me adaptando ainda, foi mais um nervosismo de estreia", afirmou.

Nauhany sonha em poder fazer a final contra sua amiga e parceira Pietra Rivoli: "Ela é super minha amiga, espero que façamos a final juntas, mas o torneio está bem duro e difícil".



A tenista se tornou recentemente a mais jovem a entrar no ranking mundial com apenas 14 anos ao somar pontos em três competições WTA: "Estou lidando bem, tenho que separar o que é profissional e o que é juvenil, aqui o nível está super duro".

A inspiração de Nauhany, como não poderia deixar de ser, é Bia Haddad Maia, que recentemente voltou ao top 10. Ela espelha seu jogo na da paulistana que vem voltando a brilhar no circuito profissional: "A Bia me inspira muito, sempre gostei muito dela por tudo que ela já passou, tudo que ela teve e agora com a volta dela no top 10 foi bem legal acompanhar, assisti os jogos dela, fui na Billie Jran King Cup treinar com ela. Bem legal o que ela está fazendo. Me inspira nela o contexto geral do que ela vem fazendo e o estilo de jogo que é agressivo e da resiliência dela. Eu gosto muito do meu estilo de jogo, bem agressivo e pretendo ser até o final da minha carreira".

O torneio seguirá na sexta-feira com as semifinais a partir das 10h e as finais no sábado, 19, a partir das 11h, com transmissão da ESPN nos dois dias.