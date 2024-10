Lázaro tenta recuperar espaço no Palmeiras enquanto aguarda definição de futuro

O atacante Lázaro está em baixa no Palmeiras e vive os últimos meses de seu atual contrato, de empréstimo, com o clube. Isso porque o vínculo do empréstimo pelo Almería, da Espanha, tem validade apenas até o fim de 2024. Dessa forma, o camisa 17 tem seu futuro no clube indefinido.

Lázaro foi contratado pelo Palmeiras no início deste ano. No acordo com o time espanhol, o Palmeiras tem a opção de ampliar o vínculo até julho de 2025. Ou seja, caso faça essa escolha, o clube poderia contar com o atleta para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece nos Estados Unidos, em junho.

O atacante palmeirense estreou pelo clube no dia 15 de fevereiro, na vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista. Aos poucos, ele foi conquistando seu espaço e até chegou a ser titular na final do Estadual, quando o Verdão faturou a taça. Entre abril e maio, ele engatou 11 jogos seguidos, sua maior sequência, sendo seis deles como titular.

Pouco depois de conquistar essa sequência, Lázaro acabou sofrendo uma lesão na coxa esquerda, problema que o tirou de campo por um pouco mais de um mês. Desde então, não teve mais participações em gols e, recentemente, viu uma queda de minutagem. Nos últimos cinco jogos, ele entrou em apenas dois e teve menos de 20 minutos em campo. Ao todo, ele soma 34 partidas pelo Palmeiras e tem quatro gols marcados.

Quando chegou ao time, a concorrência no setor era menor. No meio do ano, com a chegada de Felipe Anderson, que atua pelas pontas, a briga ficou mais acirrada. Atualmente, o atleta é titular, ao lado de Estêvão e Flaco López, quem vêm de boas atuações. Dudu, que se recuperou de cirurgia no joelho direito, está se aprimorando fisicamente e tem recebido mais minutos.

A discussão sobre sua renovação deve acontecer ao fim da temporada, mas, conforme apurado pela Gazeta Esportiva, a tendência é que o Palmeiras exerça o direito de extensão do empréstimo por mais seis meses. A definição sobre a permanência ou não do atleta deve ocorrer apenas após o Brasileiro.

Tentando recuperar seu espaço e provar que merece ter o vínculo ampliado, Lázaro está à disposição do Palmeiras para o duelo contra o Juventude, que acontece neste domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).