Jogador com maior sequência do Palmeiras, Rony prevê "disputa boa" por título brasileiro

O atacante Rony vê o Palmeiras focado para a reta final do Campeonato Brasileiro. Atual vice-líder do torneio, o time alviverde está invicto há seis jogos e briga com o Botafogo pelo título nacional.

Rony falou sobre a semana cheia para treinamento, em razão da pausa pela data Fifa, e afirmou que a equipe utilizou este período para corrigir alguns pontos. Ele prevê uma "disputa boa" com o time carioca pela ponta da Série A nesta reta final.

"O time está entrosado e focado. O Brasileiro tem grandes equipes, que também almejam a competição. Tem um time à frente da gente e está sendo uma disputa muito boa. Nosso intuito é mais uma vez brigar por esse campeonato, e o nosso foco atual está sendo já nesse próximo jogo, no domingo. Estamos nos preparando ao máximo, tivemos duas semanas para treinar, para nos organizar e aprimorar algumas coisas, corrigir alguns erros. Foi uma semana muito produtiva, uma semana muito boa de trabalho. É botar isso no domingo, disputar cada bola e lutar. Sabemos que vai ser difícil, mas o nosso time está muito preparado para disputar esses jogos que restam", disse o camisa 10.

O jogador, neste momento, é o atleta do elenco alviverde com a maior sequência de jogos pelo clube. Ele, assim como o volante argentino Aníbal Moreno, atuou nas últimas 20 partidas do time. Ele comentou essa marca e prometeu dar o seu máximo com a camisa alviverde.

"Me preparo todos os dias no treinamento. Fico muito feliz de estar sendo utilizado, independentemente de entrar jogando ou no decorrer da partida. Eu sempre falo que quando visto a camisa do Palmeiras, procuro dar o melhor para que a equipe consiga vencer. Sempre que eu vestir essa camisa eu vou honrar e me dedicar ao máximo para poder ajudar o Palmeiras a vencer", afirmou.

"Agradeço aos companheiros por toda a confiança, à comissão técnica. No final, tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar novamente e eu sei que tudo coopera quando a gente tem fé em Deus, quando a gente trabalha. Na hora certa, as coisas vão acontecer novamente e espero que no final todo mundo saia sorrindo, saia alegre, porque esse é o nosso objetivo: dar alegria não só aos meus companheiros, à minha família, mas aos torcedores", concluiu.

O time comandado por Abel Ferreira segue em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. O Alviverde aparece no segundo lugar da tabela, com 57 pontos, três a menos que o Botafogo.

De olho na ponta do torneio, o Palmeiras encara o Juventude neste domingo, no Alfredo Jaconi, em duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h (de Brasília).