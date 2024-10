Igor Jesus brilha em primeira convocação e ajuda Seleção Brasileira a se reerguer nas Eliminatórias

Após grandes atuações e gols decisivos pelo Botafogo, o atacante Igor Jesus foi convocado pela Seleção Brasileira pela primeira vez nesta Data Fifa. O jogador, de apenas 23 anos, encerrou as últimas duas rodadas da competição com um gol e uma assistência, abrindo margem para ser chamado novamente pelo técnico Dorival Júnior.

Em seu primeiro jogo defendendo o Brasil, Igor Jesus foi alçado diretamente ao posto de titular, contra o Chile. O atacante fez uma boa partida, marcando o gol de empate da Seleção, que posteriormente venceria a partida por 2 a 1.

Diante do Peru nesta terça-feira, Igor Jesus novamente teve boa atuação. O atleta deu a assistência para o quarto gol do Brasil, marcado por Luiz Henrique, seu companheiro de equipe no Botafogo.

Somando seus números nos primeiros dois jogos pela Seleção, Igor Jesus teve média de 77 minutos para participar de um gol, além de ter feito três passes decisivos e finalizado cinco vezes, sendo o vice-líder no elenco nesta última estatística. Os dados são do Sofascore.

Com a vitória, a Seleção Brasileira se recuperou nas Eliminatórias Sul-Americanas. O Brasil alcançou a quarta posição após dez jogos, com 16 pontos, mesma pontuação do Uruguai, o terceiro colocado.

A equipe de Dorival Júnior volta a campo pela competição contra a Venezuela, fora de casa, no dia 14 de novembro, quinta-feira, às 18h (de Brasília). Depois, recebe o Uruguai no dia 19, sábado, às 21h45, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.