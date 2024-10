'Homem do presidente': Oswaldo de Oliveira e Lugano comentam polêmica

Oswaldo de Oliveira foi o convidado do Resenha ESPN, esteve novamente com Lugano e relembrou a polêmica que eles viveram no São Paulo, há mais de 20 anos.

O que aconteceu

Oswaldo de Oliveira era o técnico do São Paulo quando Diego Lugano chegou, em 2003, contratado diretamente pelo presidente da época, Marcelo Portugal Gouvêa. O zagueiro uruguaio tinha 23 anos e havia se destacado pelo Nacional, chamando a atenção do cartola tricolor.

A então promessa não recebia oportunidade, foi apelidado de "homem do presidente" e só veio a jogar após a saída do treinador. Lugano rapidamente se firmou na equipe e virou titular absoluto logo em seu primeiro ano no clube. Oswaldo, por sua vez, foi trabalhar no Flamengo.

Lugano relembrou no programa a polêmica e minimizou qualquer atrito com seu ex-comandante, e reconheceu a "ajuda" que recebeu do dirigente. Ele atualmente integra o time de comentaristas da ESPN e é participante fixo do quadro.

Existia esse mito de que Oswaldo resistia em me utilizar e criou-se um ruído dele com o presidente. Eu era novo, tinha 20 anos, precisava trabalhar para ganhar a posição.

Depois que o Milton virou interino, ele falava publicamente que me colocava para jogar por medo do presidente [risos]. Lugano, no Resenha ESPN

O programa com Oswaldo de Oliveira será transmitido na madrugada desta sexta-feira para sábado (19), às 00h30 (de Brasília). Aos 73 anos, o técnico também relembrou sua trajetória no futebol, com passagens por diversos times do Brasil e também no Japão.