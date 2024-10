Guilherme vibra após encerrar jejum de gols, mas se diz triste por derrota do Santos

Depois de 11 jogos, Guilherme voltou a marcar um gol com a camisa do Santos. O atacante celebrou o fim do jejum, porém deixou clara a sua chateação com a derrota de 3 a 2 para a Chapecoense, nesta quarta-feira, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Fico feliz, grato a Deus por voltar a marcar. Era algo que me incomodava, mas eu não sou mais um menino. Usava isso como motivação. Sei lidar com isso. Acredito que lidei bem. Estava fazendo o meu melhor para ajudar o Santos. Eu penso sempre no Santos primeiro", disse.

"Hoje voltei a marcar e dei assistência. Fico feliz. Triste pelo resultado, mas é continuar trabalhando para a gente alcançar nosso objetivo o quanto antes", completou.

Com o resultado, o Peixe segue com 56 pontos e pode perder a liderança do torneio caso o Novorizontino vença o Mirassol no sábado, em casa. O Tigre tem 54 pontos.

O Santos volta a campo apenas na próxima terça-feira, quando encara o Ceará, pela 33ª rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 19 horas (de Brasília).