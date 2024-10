Gerson, Pulgar e De la Cruz desfalcam o Flamengo no clássico com o Flu

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo terá desfalques importantes para o clássico com o Fluminense, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília) no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gerson, Erick Pulgar e De la Cruz estão fora da partida.

O que aconteceu

Gerson jogou os 90 minutos pelo Brasil e Pulgar praticamente isso no Chile. Por conta do desgaste, eles serão poupados na partida desta quinta. O volante brasileiro chegou a dizer em entrevista após o jogo que estava pronto, apesar de sentir dores no dedo, mas será poupado.

Já De la Cruz fica fora pensando na semifinal da Copa do Brasil. O uruguaio jogou apenas por 45 minutos na segunda partida da seleção, mas vem apresentando um alto desgaste físico nos últimos meses.

Arrascaeta e Gonzalo Plata vão para o jogo, mas ficam no banco. Os dois também estão desgastados e só devem ser acionados em caso de muita necessidade. Varela ainda será reavaliado nesta quinta.

O provável Flamengo tem: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Léo Ortiz e Alcaraz; Michael (Matheus Gonçalves), Bruno Henrique e Gabigol.

Filipe Luís definirá a escalação apenas no dia do jogo, como já tem feito. Michael, Alcaraz e Allan podem ganhar oportunidades, enquanto Léo Ortiz deve ser deslocado para o meio, dando lugar a Fabrício Bruno. O zagueiro não jogou pela seleção brasileira e foi o único a não entrar em campo. A informação sobre os desfalques foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.

Pulgar foi o único a não se apresentar no Ninho do Urubu nesta quarta. Ele retorna em voo normal da Colômbia e não chegaria a tempo da atividade. Todos os outros foram reavaliados pelo Fla.