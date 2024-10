Geração é boa? 'Talvez seja hora da sandália da humildade', diz Alicia

Em participação no Fim de Papo especial desta terça (15), a comentarista Alicia Klein afirmou que a seleção brasileira pode estar passando por um problema geracional.

Na opinião de Alicia, desde a passagem de Tite, a seleção brasileira não apresenta um futebol que convence. A jornalista ponderou que é importante avaliar o quanto de culpa é dos treinadores e o quanto pode ter a ver com os jogadores.

Vale um pouco da discussão sobre a geração. [...] Existe essa crise. Não é só Dorival. O Ramon era uma coisa improvisada, o Diniz foi uma aposta arriscada por ter um estilo de jogo mais complexa, que leva mais tempo para funcionar. Mas são três treinadores que não fizeram a seleção jogar melhor. E dá para por o Tite na conta. A seleção foi bicampeã das eliminatórias e fez duas Copas do Mundo medianas. Não teve ninguém que fez o Brasil brilhar e jogar esse futebol todo. Tem a conta de quanto é o Dorival e de quanto ele tem na mão. Talvez a gente precise calçar as sandálias da humildade e entender que tem gerações de jogadores melhores que a nossa. Mas acho que dá para jogar mais com o que tem aí.

Alicia Klein

Brasil pode passar vergonha na Copa se repetir 1º tempo, diz Alicia Klein

A jornalista opinou que o primeiro tempo da seleção foi muito ruim e pode indicar até mesmo que o Brasil passaria vergonha na Copa do Mundo. Para Alicia, os comandados de Dorival melhoraram bastante depois das mudanças no segundo tempo.

Endrick é o grande perdedor da Data Fifa, diz Vitor Guedes

Na opinião de Vitor Guedes, a culpa não é do próprio Endrick, mas de Dorival, que apostou em outros jogadores da posição. O jornalista entende que o atacante do Real Madrid pode nem ser convocado para a próxima rodada das eliminatórias.

