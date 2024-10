Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Brasileirão.

A transmissão da partida será feita por Globo (TV aberta para MG e CE) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fortaleza tenta se manter na briga pelo título. O Leão do Pici é o atual terceiro colocado, com 55 pontos, cinco atrás do Botafogo, líder da competição. A equipe vem de derrota para o Grêmio por 3 a 1, fora de casa.

O Atlético-MG tenta colar no G6 do Brasileirão. O Galo é o nono colocado e tem 40 pontos, seis a menos que o Internacional, que aparece na sexta posição. Em seu último compromisso, o time mineiro venceu o Grêmio por 2 a 1.

A partida entre as equipes foi antecipada. O duelo estava previsto para ser disputado no domingo (20), mas a mudança na data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil — disputada pelo Atlético-MG — fez a CBF alterar o dia do confronto.

Fortaleza x Atlético-MG -- 30ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 16 de outubro de 2024, às 21h45 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

