Flamengo x Fluminense: confira as prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileirão

Com a conclusão da décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026, o Campeonato Brasileiro retorna a todo vapor. Nesta quinta-feira, Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã, em duelo válido pela 30ª rodada. A bola vai rolar a partir das 20h (de Brasília).

Onde assistir: O confronto terá transmissão exclusiva do Premiere.

É amanhã, Nação! O MENGÃO enfrenta o Fluminense, às 20h, no Maracanã, pelo Brasileirão! Acompanhe a transmissão em áudio da FlaTV e da FlaTV+! Vamos juntos! ????#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/qEHlL4NlZm ? Flamengo (@Flamengo) October 16, 2024

A situação dos rivais cariocas na tabela de classificação é bastante distinta. O Rubro-Negro ainda alimenta o sonho do título, embora esteja nove pontos atrás do líder Botafogo. Entretanto, com 51 pontos, o Fla tem um jogo a menos que o Alvinegro e pode reduzir a diferença.

O Tricolor, por sua vez, deixou a zona do rebaixamento na última rodada, mas permanece ameaçado na 16ª posição, com 30 pontos. A equipe das Laranjeiras é seguida de perto por Vitória e Corinthians, ambos com 29, e pode voltar ao Z4 em caso de derrota ou empate no Fla-Flu.

Com o Brasileiro como seu único foco no restante da temporada, o Fluminense mandará a campo o que tem de melhor à disposição. O técnico Mano Menezes, entretanto, tem alguns problemas para escalar sua equipe. O lateral esquerdo Marcelo e o atacante Keno receberam o terceiro cartão amarelo na última partida e terão que cumprir suspensão automática. Outro ausente será o atacante Kevin Serna, vetado por conta de uma lesão muscular.

O zagueiro Thiago Silva e o atacante Jhon Arias são dúvidas para a partida. O defensor ainda não se recuperou completamente de uma lesão, enquanto o atacante atuou por quase 80 minutos na noite da última terça-feira pela seleção da Colômbia, na goleada sobre o Chile, em Barranquilla. Ele será avaliado e pode ficar no banco de reservas.

No Flamengo, Filipe Luís teve sua primeira sequência de treinamentos com o elenco desde que assumiu o comando da equipe. Por outro lado, não contou com vários atletas que estavam servindo suas seleções nas Eliminatórias. Para o clássico, além dos lesionados sem data para retorno, como Pedro, Everton Cebolinha, Matías Viña e Luiz Araújo, o treinador não deve contar com os atletas, que atuaram por mais de 80 minutos na terça-feira. Gerson, o chileno Pulgar e o equatoriano Plata devem ser poupados visando o confronto decisivo diante do Corinthians, pelas semifinais da Copa do Brasil, no próximo domingo.

Já os meias Arrascaeta e De La Cruz, que só atuaram por 45 minutos no empate do Uruguai contra o Equador, devem ser aproveitados. O zagueiro Fabrício Bruno e o lateral direito Varela não entraram em campo por Brasil e Uruguai, respectivamente, e estão à disposição.

O Fla, que não perde do Flu há oito jogos, venceu o clássico no primeiro turno por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X FLUMINENSE

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quinta-feira, 17 de outubro de 2024



Horário: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Marcelo Carvalho Von Gasse (SP)



VAR: Rafael Traci (SC)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, De La Cruz (Arrascaeta) e Alcaraz; Michael, Bruno Henrique e Gabigol



Técnico: Filipe Luis

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Lima, Marquinhos (Arias) e Kauã Elias



Técnico: Mano Menezes