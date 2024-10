Final do Pan-Americano de tênis de mesa terá duas duplas mistas brasileiras

O Brasil já garantiu a medalha de ouro e de prata nas duplas mistas do Pan-Americano de te?nis de mesa. Duas formações brasileiras chegaram à decisão do evento que está sendo disputado em El Salvador: Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputarão o título nesta quarta-feira contra Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro.

Os brasileiros conquistaram outros resultados expressivos no Pan-Americano nesta terça-feira. Laura Watanabe e Giulia Takahashi estão na semifinal das duplas femininas. Vitor Ishyi e Guilherme Teodoro também conseguiram uma vaga entre os quatro melhores das duplas masculinas.

Na chave de simples, o Brasil está forte com seus mesatenistas nas quartas de final. O favorito Hugo Calderano segue vivo na competição junto com Vitor Ishiy, Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka.

No feminino, mais vitórias brasileiras nas oitavas de final da chave de simples. Bruna Takahashi, Giulia Takahashi e Laura Watanabe avançaram de fase e estão entre as oito melhores do Pan-Americano.