Estreia oficial de Lionel Messi no futebol acontecia há 20 anos

Um dos maiores futebolistas de todos os tempos, Lionel Messi estreava oficialmente há 20 anos atrás. No dia 16 de outubro de 2004, o craque argentino entrou no segundo tempo substituindo o luso-brasileiro Deco no Barcelona, em um clássico contra o Espanyol, por La Liga.

Naquela partida, o Barcelona estava repleto de lesões e teve que usar cinco jogadores da equipe B no banco de reservas, entre eles, Lionel Messi usando a camisa 30. O Barça venceu o duelo no Estádio Olímpico Lluís Companys por 1 a 0, com um gol de Deco.

Antes, Messi já havia estreado pela equipe profissional pelo Barcelona como titular, porém, em um amistoso contra o Porto em novembro de 2003.

Após 17 anos desde sua estreia profissional, Lionel Messi se despediu do Barcelona em 2021 com 778 jogos disputados e 672 gols marcados pelo clube catalão. Além disso, conquistou 35 títulos, incluindo dez Campeonatos Espanhóis, quatro Ligas dos Campeões e sete Bolas de Ouro.

Em 2022, chegou ao topo do futebol vencendo a Copa do Mundo com a Argentina, após uma final histórica contra a França. As boas atuações no mundial renderam a Messi sua oitava bola de ouro, conquistada em 2023.