Escalação do São Paulo: Zubeldía promove cinco mudanças no time contra o Vasco

A escalação do São Paulo está definida para o confronto desta quarta-feira, contra o Vasco da Gama, às 21h45 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para essa partida, o técnico Luis Zubeldía conta algumas novidades no time titular. Igor Vinícius será o titular na lateral direita, Ruan Tressoldi substituirá Arboleda, suspenso, Sabino assumirá a vaga de Alan Franco, Erick será o ponta direita, enquanto Marcos Antônio preencherá a lacuna deixada pro Bobadilla, que atuou na última terça-feira pela seleção paraguaia nas Eliminatórias.

Ferreirinha, recuperado de uma lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda, é a grande novidade do São Paulo para a partida desta quarta-feira. O atacante, que ficou afastado por quase dois meses, começa no banco de reservas e deverá ser introduzido no time gradativamente nesta reta final de temporada.

A escalação do São Paulo completa conta com Rafael; Igor Vinícius, Ruan Tressoldi, Sabino e Welington; Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano. Erick, Lucas e Calleri.

O São Paulo é o atual quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, e tem como principal objetivo garantir uma vaga direta à fase de grupos da próxima Copa Libertadores. Para isso, o time comandado por Luis Zubeldía terá de terminar a competição entre os quatro primeiros da tabela.

Esse é o primeiro jogo do Tricolor em 11 dias. O elenco teve um longo período para descansar e se preparar para o confronto com o Vasco graças à Data FIFA e terá a missão de reagir a temporada após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, além da derrota para o Cuiabá, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro.