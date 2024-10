Entenda por que Alan Franco não foi escalado contra o Vasco em Campinas

Alan Franco foi um desfalque inesperado do São Paulo para a partida desta quarta-feira, contra o Vasco da Gama, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro teve de cumprir suspensão devido ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) realizado no dia 30 de setembro, que o puniu com dois jogos fora pela expulsão na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Goiás.

Na ocasião, Alan Franco e Thiago Galhardo, do Goiás, se desentenderam já nos acréscimos do segundo tempo. O São Paulo empatava sem gols na casa do adversário após vencer por 2 a 0 o jogo de ida, no Morumbis, mas o zagueiro argentino não levou desaforo para casa e, por causa da discussão, recebeu cartão vermelho.

Alan Franco, portanto, teve de cumprir suspensão automática na partida seguinte do São Paulo na Copa do Brasil, a ida das quartas de final, contra o Atlético-MG, no Morumbis. Depois disso, o argentino foi a campo normalmente no jogo de volta, em Belo Horizonte, uma vez que a discussão com Galhardo ainda não havia sido julgada pelo STJD.

Somente no último dia 30 de setembro o caso foi parar no tribunal, que acabou punindo Alan Franco com dois jogos de suspensão. Como já havia "pago" uma partida, o zagueiro foi obrigado a cumprir a segunda nesta quarta-feira, já que não atuou contra o Cuiabá.

Sem poder contar com Alan Franco, o técnico Luis Zubeldía decidiu repetir a escolha da derrota para o Cuiabá, escalando Sabino. Arboleda, outro titular da zaga que teve de cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos, deu lugar a Ruan Tressoldi.