Ednaldo entende que CBF teve "posicionamento imparcial" ao mudar data de jogos da Copa do Brasil

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, entende que a entidade teve "posicionamento imparcial" ao mudar a data dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. A alteração no calendário foi aprovada por Flamengo e Atlético-MG, e repudiada por Corinthians e Vasco.

Na última terça-feira, ao ser questionado em zona mista sobre uma possível relação estremecida com o Timão, o mandatário da CBF disse que tem seus afiliados como "parceiros", mas defendeu a decisão da entidade, mesmo com dois clubes das semifinais sendo contrários a ela.

"Olha, essa parte de competições é tocada pela diretoria de competições. A partir do momento que houve as modificações da Conmebol, o Julio (Avellar) falou com todos os clubes e mesmo sabendo que a CBF tem a prerrogativa por conta do regulamento geral de competições, do estatuto, da própria constituição federal, ela gosta de ouvir. Ela ouviu os quatro clubes, e definiu pela situação mesmo tendo dois a favor e dois contra. Nós temos os filiados sempre como parceiros, respeitamos os posicionamentos. Mas nós temos nosso posicionamento que preza o que é melhor para o futebol brasileiro, de forma imparcial, como assim aconteceu", disse Ednaldo.

Relembre a discussão

Os jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil estavam previstos inicialmente para acontecer no dia 16 de outubro (quarta-feira), mas foram adiados pela CBF para os dias 19 (sábado) e 20 (domingo) com o aval de Flamengo e Atlético-MG. Corinthians e Vasco contestaram veementemente a decisão.

O principal argumento da diretoria do Timão é que o time será prejudicado no Campeonato Brasileiro, já que o jogo contra o Athletico-PR foi adiantado para o dia 17 de outubro (quinta-feira), dois dias depois do encerramento da data Fifa. A equipe "perdeu" nesse período jogadores como José Martínez, Félix Torres e Ángel Romero. O primeiro conseguiu voltar mais cedo a São Paulo, pois foi suspenso nas Eliminatórias.

"Foi a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, eles estão rasgando o regulamento deles. Eu fui até a reunião da CBF, e foi definido mando de campo e datas, nós nos programamos dentro disso. Quando surgiram comentários na internet, nós notificamos a CBF, liguei para o Ednaldo, liguei para ele, ele disse que estava em uma reunião e me retornaria. Estou até esperando a ligação até agora. A nova data é um absurdo. O mando de campo é nosso, nós que tínhamos que comentar algo se precisasse. O mínimo era chamar os quatro clubes, dar uma diretriz, uma solução. Nós também temos jogadores pré-convocados, mas é questão de logística. Isso é um prejuízo enorme para o Corinthians e para o torcedor. O Corinthians merece respeito da CBF. Não tiveram esse respeito conosco", disse o presidente Augusto Melo no dia 29 de setembro.

No dia 19 de setembro, a CBF anunciou que a Seleção Brasileira usaria o CT Joaquim Grava para se preparar visando o duelo contra o Chile, pelas Eliminatórias. No dia 1º de outubro, em meio a essa tensão, a entidade informou que mudou o local dos treinos para a Academia de Futebol, CT do Palmeiras.

Em nota oficial, a CBF argumentou que as mudanças de data da semifinal se deram por conta da "elaboração e ajustes do calendário, que buscam sempre o aperfeiçoamento e a promoção permanente do futebol brasileiro, e em respeito aos princípios do equilíbrio técnico e mérito esportivo" e para "reproduzir a experiência anterior bem-sucedida com a modificação dos jogos das fases finais da Copa do Brasil para o fim de semana, permitindo aos clubes participantes condições igualitárias, após a data FIFA do dia 15 de outubro, para que empreguem força máxima, utilizando e recuperando os atletas convocados para as suas Seleções Nacionais, o que valoriza a disputa esportiva nessa fase aguda e decisiva da Competição."

Corinthians e Vasco entraram com uma ação no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para contestar a mudança de datas. No julgamento realizado no último dia 12, houve uma decisão unânime que dá razão à CBF.

Corinthians e Vasco alegavam que, segundo o Regulamento Geral de Competições, perder atletas por data Fifa não é motivo para mudança de dia de jogo, e as partes que podem pedir alteração de data de uma partida são: clube mandante, federação mandante ou detentor dos direitos de transmissão.

Nos jogos de ida da semifinal, o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0 no Maracanã, enquanto o Galo bateu o Vasco por 2 a 1 na Arena MRV.