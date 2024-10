Dorival Júnior e Rodrigo Caetano trocam presentes com o treinador e o gerente da seleção peruana

Após a goleada do Brasil sobre o Peru por 4 a 0, nesta terça-feira, no Mané Garrincha, o treinador Dorival Júnior e Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral, realizaram um encontro com o técnico da seleção peruano, Jorge Fossati, e com o gerente de seleções nacionais do Peru, Franco Navarro.

Os treinadores e dirigentes trocaram camisetas de suas respectivas equipes como presente. O chefe de delegação da Seleção Brasileira nesta data Fifa, Yuri Romão, também participou do encontro realizado nos corredores do Mané Garrincha.

Com os bons resultados da Seleção Brasileira nesta data Fifa (vitórias sobre Chile e Peru), a equipe deu uma respirada na tabela e aparece em quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 16 pontos conquistados em 10 jogos.

Agora, a equipe comandada por Dorival Júnior volta a campo apenas no dia 14 de novembro, quando visitará a Venezuela pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Em seguida, no dia 19, o Brasil recebe o Uruguai.