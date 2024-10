Dorival festeja melhora do Brasil, mas pede pés no chão e freia empolgação após goleada: "Não me iludo"

O técnico Dorival Júnior se mostrou contente com a ligeira evolução apresentada pelo Brasil nesta terça-feira. O time goleou o Peru no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, por 4 a 0, e ganhou a segunda seguida nas Eliminatórias, mas o treinador evita empolgação pela vitória elástica.

Dorival admitiu que faltou fluidez à Seleção Brasileira no primeiro tempo. Porém, ele crê que, a partir do segundo gol de Raphinha, a equipe soube aproveitar os espaços cedidos pelos peruanos para liquidar o jogo. Ele celebrou a forma como o time se postou em campo, principalmente porque, segundo ele, estes movimentos já haviam sido trabalhados nos treinamentos.

"No primeiro tempo, tivemos uma equipe que se defendeu ao extremo. Tentamos de todas as formas. O jogo não estava fluindo como deveria e como nós nos preparamos. Imagino que, mesmo assim, conseguimos um gol importante. E na segunda etapa, aí sim, a partir do momento que fizemos o 3 a 0, o adversário se abriu um pouco mais. Nos deram o que nós queríamos: campo para trabalhar. O que me deixa feliz, de modo geral, é que buscamos fazer aquilo que foi trabalhado. Todos esses comportamentos são muito importantes para nós, foram treinados. Fico feliz com isso", festejou o comandante.

"A dinâmica mudou muito na nossa troca de passes, principalmente depois do segundo gol. Pela maneira como o adversário se expôs mais. Pela maneira como estava antes, era impossível isso no primeiro tempo. Nos precipitamos em algumas situações, além de que a circulação de bola estava meio lenta. Melhoramos isso e acho que foi importante para a definição do resultado", acrescentou.

A goleada e boa atuação, entretanto, não iludem Dorival. O treinador pediu pés no chão e evitou empolgação, mesmo após a boa vitória do Brasil. Ele alerta que ainda há muito trabalho pela frente.

"Temos que ter a consciência que é um grupo em formação. Ainda carece de ajustes. Não posso afirmar que vamos ter sempre esse nível de atuação. A equipe ainda vai oscilar, é um fato isso. Podemos até fazer partidas melhores do que essa. Ainda que, pela atitude que tivemos, não demos uma oportunidade de gol ao adversário, tivemos uma retomada de bola rápida, raros foram os momentos em que eles conseguiram trocar muitos passes. Todos esses pontos são muito positivos. É um processo natural, entendo se tivermos uma recaída daqui a pouco. Vamos trabalhar para que não aconteça. Precisamos diminuir essa condição o máximo possível, mas teremos jogos complicados pela frente e teremos que estar muito preparados para as próximas rodadas", disse.

"Todo cuidado é pouco. Não me iludo com qualquer situação, assim como também não me desesperei quando as contestações estavam afloradas. Na nossa função, temos que agir em cima do que estamos observando. Os treinamentos estavam mostrando algo diferente do que víamos nos jogos. Melhorou um pouco? Sim. Mas é pés no chão", finalizou.

Apesar do bom resultado, o time de Dorival Júnior segue na quarta posição da tabela de classificação. A equipe soma os os mesmos 16 pontos do Uruguai, terceiro colocado, mas perde no quesito saldo de gols. Os peruanos, por sua vez, permanecem na vice-lanterna, com apenas seis pontos. Veja a tabela atualizada aqui.

A Seleção Brasileira agora volta a campo na data Fifa de novembro. No dia 14, o time visita a Venezuela, em Maturín, em duelo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Em seguida, enfrenta o Uruguai em Salvador, na Arena Fonte Nova, no dia 19.