Brasileiros Luiz Henrique e Raphinha aparecem no time da rodada das Eliminatórias

A Seleção Brasileira contou com os atacantes Luiz Henrique e Raphinha como representantes do time ideal da 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, feito pelo Sofascore. Ambos brasileiros foram avaliados pelo site com nota de 8,3 na partida contra o Peru.

Dos quatro gols feitos pelo Brasil sobre os peruanos, todos tiveram a participação de pelo menos um deles. Enquanto Raphinha marcou o primeiro e o segundo gol de pênalti, Luiz Henrique deu a assistência para o gol de Andres Pereira e depois balançou as redes.

O destaque do time da rodada, no entanto, não ficou para nenhum dos brasileiros, mas sim para Lionel Messi, que alcançou uma nota 10. Na vitória da Argentina sobre a Bolívia por 6 a 0, o jogador do Inter Miami marcou três gols e deu duas assistências.

A seleção que mais contou com nomes no time da 10ª rodada foi a Colômbia, com quatro. A Argentina teve três, o Brasil dois, o Paraguai um e o Equador um.

Veja como ficou a seleção ideal da rodada 10 das Eliminatórias Sul-Americanas

Goleiro: Hernán Galíndez (Equador)

Defensores: Jhon Lucumí (Colômbia), Nicolas Otamendi (Argentina) e Davinson Sánchez (Colômbia)

Meio-campistas: Enzo Fernández (Argentina), James Rodríguez (Colômbia) e Luis Sinisterra (Colômbia)

Atacantes: Raphinha (Brasil), Luiz Henrique (Brasil), Lionel Messi (Argentina) e Antonio Sanabria (Paraguai).