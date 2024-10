Esteira da Nasa e R$ 50 milhões em melhorias: segredos do CT do Palmeiras

O Palmeiras está em um caminho muito bom. Do Brasil, não sei se tem estrutura melhor. Tudo que tem lá [no Real Madrid] também tem aqui. Estrutura muito boa, isso prova o motivo do Palmeiras ter tido tanto sucesso nos últimos anos. Fica de exemplo para os outros clubes. Está de parabéns.

Foi assim que Rodrygo, camisa 10 da seleção brasileira e atacante do Real Madrid, se referiu aos dias que passou na Academia de Futebol do Palmeiras.

A CBF usaria o CT do Corinthians para se preparar para o jogo contra o Chile, mas optou pelas instalações do Palmeiras por um litígio com o Alvinegro paulista devido à mudança de data da semi da Copa do Brasil contra o Flamengo. A entidade temeu hostilidade, mudou o plano e ficou bem satisfeita com o que encontrou na casa palmeirense.

Mas o que encantou a seleção no CT do Palmeiras?

Estrutura do CT do Palmeiras impressiona os visitantes Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

O centro de excelência do Palmeiras foi concebido com a ideia de ser prático para os atletas. As diferentes áreas do Núcleo de Saúde e Performance, por exemplo, são todas conectadas, próximas umas das outras, de modo a proporcionar atividades multidisciplinares focadas em contribuir com o desempenho e o desenvolvimento dos jogadores.

Todos os atletas têm quartos individuais, bem equipados e confortáveis, onde dormem nas noites de concentração. Os quartos também ficam à disposição dos jogadores no dia a dia, casos eles queiram descansar após o treino, por exemplo.

Modelo de quarto que fica à disposição dos atletas em dias de concentração ou quando eles precisam descansar Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Equipamentos de última geração e atualizados constantemente. O aparelho que mais chama atenção é uma esteira antigravitacional, indicada para atletas que se recuperam de lesões. Ela foi desenvolvida por engenheiros da NASA para ajudar no treino dos astronautas, ela retira até 80% do peso do corpo durante os exercícios.

Aparelhos que ajudam até na cicatrização dos atletas. Desde o ano passado, o Núcleo de Saúde e Performance alviverde conta com duas câmaras hiberbáricas, utilizadas para auxiliar e acelerar processos de cicatrização de lesões.

Identidades visuais que exaltam presente e passado do clube. Em todos os espaços do centro de treinamento, há frases que reforçam os mantras da comissão técnica, com palavras-chave como "renúncia" e "sacrifício". Além disso, o ambiente é decorado com imagens de ídolos e conquistas — a ideia é enfatizar que a história do Palmeiras está sendo construída em todos os momentos,

Caminho para o vestiário na Academia de Futebol exalta conquistas do presente do passado do Palmeiras Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras já investiu R$ 50 milhões na Academia de Futebol

Crefisa dá nome ao Centro de Excelência do Palmeiras: Centro Crefisa Capitão Adalberto Mendes Imagem: Reprodução/Palmeiras

O Alviverde busca melhorias ano após ano mesmo com estrutura muito elogiada. Para 2024, o clube melhorou a identidade visual da Academia de Futebol, trocou o mini gramado sintético onde os atletas fazem exercícios pré-treino e fisioterapia, e aprimorou o salão de jogos para os jogadores terem mais opções de lazer quando estão concentrados.

Além disso, a Academia ganhou um novo departamento para esta temporada: o de ciência de dados. A ideia é oferecer ainda mais informações para a comissão técnica de Abel Ferreira.

Desde que o local passou a ser construído, no final de 2013, o Palmeiras já investiu mais de R$ 50 milhões em sua estrutura. O clube entende que graças a esse investimento os atletas conseguem desempenhar em alto nível.

A maior parte das obras de modernização foi custeada pela Crefisa, que dá nome ao espaço inaugurado no fim de 2016: Centro Crefisa Capitão Adalberto Mendes. O Palmeiras cuida do investimento em atualizações de equipamentos, tecnologia e reformas.