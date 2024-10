Cruzeiro vende mais de 40 mil ingressos para jogo de ida da semifinal da Sul-Americana contra o Lanús

A torcida do Cruzeiro deve fazer uma linda festa no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, apenas um dia após a abertura das vendas, o clube mineiro informou que mais de 40 mil ingressos já foram comercializados para o primeiro duelo contra o Lanús-ARG, no Mineirão.

O Cruzeiro terá pela frente o Lanús na partida de ida das semifinais da Sul-Americana. A bola rola na próxima quarta-feira (23), a partir das 19h (de Brasília), no Mineirão. A promessa é de um estádio lotado para apoiar a equipe, uma vez que o confronto decisivo será em solo argentino.

"MAIS DE 40 MIL CONFIRMADOS NA SEMIFINAL! Em uma semana vamos disputar a primeira batalha contra o Lanús e mostrar a força do Cruzeiro em casa!", escreveu a Raposa nas redes sociais.

A venda de ingressos para o embate foi aberta na última terça-feira, com prioridade para aqueles que assinam o programa de sócio-torcedor do clube. A comercialização de entradas para a torcida geral, por sua vez, foi liberada mais cedo nesta quarta.

MAIS DE 4??0?? MIL CONFIRMADOS NA SEMIFINAL! Em uma semana vamos disputar a primeira batalha contra o Lanús e mostrar a força do Cruzeiro em casa! ? https://t.co/ufex7sOKbv e aplicativo Nação Azul#CRUxLAN #LaBestiaNegra pic.twitter.com/1IxJruWJbQ ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) October 16, 2024

Ainda restam ingressos disponíveis em três setores: Roxo Superior - Portão B, com a inteira saindo a R$ 260,00; Vermelho Superior, com valor inteiro de 220,00; e Camarote, com preço de R$ 400,00. Os torcedores que tiverem interesse em assistir ao jogo direto do Mineirão podem comprar seus bilhetes por meio do site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo aplicativo Nação Azul.

Antes do jogo pela Sul-Americana, porém, o Cruzeiro tem um compromisso pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, a Raposa recebe o Bahia, às 21h30, no Mineirão. Para esse duelo, já foram vendidos 25 mil ingressos.

O Cruzeiro não vivia grande momento antes da data Fifa. A equipe mineira não sabe o que é vencer há quatro partidas consecutivas. Agora, depois da pausa no calendário, vai em busca do primeiro triunfo com o novo técnico, Fernando Diniz.