Criciúma x São Paulo: veja onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil sub-20

Nesta quarta-feira, o São Paulo entra em campo pela ida das oitavas de finais da Copa do Brasil sub-20. O rival será o Criciúma, às 15h (de Brasília), no Estádio da Montanha, em Nova Veneza (SC).

Onde assistir

O confronto contará com transmissão do Sportv.

Campanhas

Criciúma: na primeira fase, o Tigre ganhou do Grêmio, por 2 a 1, no Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS).

São Paulo: na estreia, o Tricolor goleou o Londrina, por 6 a 1,na condição de mandante, no embate único por uma vaga nas oitavas de finais.

Prováveis escalações

Criciúma:Pedro; Kayck, Keven, Iran e Caua; Luigi, Arhur Manuel e Bugs; Thales, Pagé e Capella.



Técnico: Gabriel Carvalho

São Paulo: João Pedro; Igor, Kauê, Andrade e Felipe; Negrucci, Hugo e Alves; Ferreira, Paulinho e Ryan Francisco.



Técnico: Allan Barcelos

Arbitragem

O árbitro do confronto será Diego da Costa Cidral (SC), auxiliado por José Roberto Larroyd (SC) e Hector Andrew Lisboa Jacques (SC).