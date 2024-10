Corinthians: Governo inclui Esportes da Sorte em lista nacional de bets

O Ministério da Fazenda divulgou a lista nacional atualizada de casas de apostas credenciadas a operar pelo menos até o fim de 2024 e incluiu a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians.

O que aconteceu

Na noite desta quarta-feira (16), a Secretaria de Prêmios e Apostas incluiu a Esportes da Sorte. A novidade foi feita por meio de determinação judicial, como consta no documento do governo.

Até então, a empresa estava operando apenas com a autorização da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj). Além do Corinthians, a casa de aposta estampa os uniformes de Athletico, Bahia e Grêmio na Série A, além do Ceará na Série B.

A CBF já havia autorizado que a Esportes da Sorte patrocinasse clubes de outros estados — além do RJ — mas a operação estaria limitada ao território fluminense. Agora, tudo volta ao mesmo modelo anterior, com o site funcionando nacionalmente.

Entre as casas vinculadas a clubes de Série A e B, a Dafabet é a única ainda bloqueada pela Fazenda. A Reals, que patrocina Coritiba e Amazonas, também foi incluída.