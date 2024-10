Corinthians eleva valores de ingressos contra o Flamengo, mas concede desconto de 50% a conselheiros

O Corinthians elevou o valor dos ingressos para o jogo contra o Flamengo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. No entanto, a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o clube concedeu 50% de desconto nos ingressos reservados para conselheiros e assessores da diretoria, grupo de aproximadamente 580 pessoas.

Cada conselheiro e assessor tem direito a cinco ingressos para o jogo de domingo, sendo um ingresso gratuito por membro. Os outros quatro ingressos que cada membro tem direito de adquirir terão valor reduzido em relação à entrada do torcedor comum. Os membros do Conselho Deliberativo foram comunicados da decisão na tarde desta quarta por ofício que a Gazeta Esportiva teve acesso.

Assim, excluindo os ingressos gratuitos, o clube reservou cerca de 2.330 entradas com desconto para conselheiros e assessores. Realidade diferente da Fiel Torcida, que viu um aumento de cerca de R$ 110,00 no preço base dos ingressos reservados aos setores Leste Superior Central e Leste Superior Lateral, por exemplo.

Essa decisão da diretoria acontece uma semana após as Comissões de Justiça e Marketing do Corinthians apontarem um possível desvio de ingressos do Fiel Torcedor para associados do clube em reunião realizada no Conselho. Além disso, o presidente Augusto Melo está sob risco de impeachment, tendo apresentado no final de setembro sua defesa ao Conselho de Ética.

A Arquibancada 85, chapa ligada ao clube e à torcida, se manifestou fortemente contra o aumento do preço dos ingressos para o jogo contra o Flamengo.

Veja a nota completa:

O ano de 2024 tem sido um inferno pro torcedor corinthiano.

Não passou de fase no Paulista, está na zona de rebaixamento o campeonato brasileiro todo. Contratações ridículas como Pedro Raul e outras aumentando a dívida herdada. Dirigentes se acusando, manchando o nome do Corinthians. Patrocinadores duvidosos e negócios não explicados.

Apesar de tudo isso, a Fiel fez sua parte, lotou o estádio o ano todo e apoiou o time incondicionalmente.

E agora, como prêmio, recebe aumento no valor dos ingressos.

A promessa feita de retirada das cadeiras da Sul e ampliação da Sul e Norte não foram cumpridas.

A promessa de não aumentar os ingressos não foi cumprida.

A promessa de devolver o Corinthians para os corinthianos também não foi cumprida.

A incompetência das antigas e da atual direção do Corinthians permanece.

Contratar um CEO, tratado como genial, pra aumentar os preços dos ingressos?



É essa a solução genial que ele apresenta e o presidente aceita?

Mais uma vez, a conta dos desmandos é mandada para a Fiel, ela que pague.