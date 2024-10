Com dúvidas, Fluminense fecha preparação para enfrentar o Flamengo no clássico; veja time provável

O Fluminense está preparado para o clássico contra o Flamengo. O elenco tricolor fechou a preparação para o clássico carioca, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã.

No CT Carlos Castilho, o técnico Mano Menezes comandou um último treinamento e ajustou os detalhes finais para o confronto. O treinador, porém, tem dúvidas e também desfalques para escalar o time titular do Fluminense.

Thiago Silva e Jhon Arias são dúvidas no Tricolor carioca. O zagueiro ainda está se recuperando de uma lesão no tornozelo, enquanto o atacante estava a serviço da Colômbia até a última terça-feira, quando atuou por 80 minutos na vitória sobre o Chile. O colombiano ainda será avaliado e pode pintar entre os titulares ou iniciar no banco de reservas.

Além disso, Mano Menezes também não terá outros três atletas à disposição. O lateral Marcelo e o atacante Keno cumprem suspensão automática devido ao acúmulo de cartões amarelos. Já o atacante Kevin Serna, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, segue entregue ao departamento médico.

Preparação finalizada para o clássico de amanhã! VAMOS TODOS JUNTOS! ?: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/Y5RGWnglUu ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 16, 2024

Em contrapartida, o treinador terá a volta de duas peças importantes. O centroavante Germán Cano e o lateral Diogo Barbosa cumpriram suspensão na última rodada e estão disponíveis para o Fla-Flu. Já Bernal, que foi convocado pelo Uruguai mas não chegou a entrar em campo nesta data Fifa, deve pintar entre os titulares.

Assim, uma provável escalação do Fluminense para o clássico carioca tem: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Lima, Marquinhos (Arias) e Kauã Elias.

O Fluminense vai em busca da vitória contra o Flamengo para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Neste momento, o Tricolor das Laranjeiras ocupa a 16ª colocação, com 30 pontos - tem apenas um ponto a mais que o Vitória, que é quem abre o Z4. Do outro lado, o Flamengo figura em quarto lugar, com 51 pontos.