Com dois expulsos, Fortaleza empata contra o Atlético-MG e perde chance de ser vice-líder do Brasileiro

Na noite desta quarta-feira, a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro teve seu pontapé inicial. Com dois jogadores a menos, o Fortaleza só empatou com o Atlético-MG, em 1 a 1, na Arena Castelão. Marinho marcou para o Leão do Pici e depois foi expulso, enquanto Fausto Vera deixou tudo igual para o Galo.

O resultado não foi bom para nenhum dos dois clubes. O Fortaleza desperdiçou a oportunidade de dormir na vice-liderança da Série A e se manteve na terceira colocação, chegando aos 56 pontos. Do outro lado, o Atlético-MG somou um ponto mesmo com um time reserva, mas permaneceu na nona posição, indo aos 41 pontos.

Agora, as duas equipes retornam aos gramados por competições distintas. O Atlético-MG terá pela frente o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. A bola rola neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. O Galo venceu o jogo de ida e tem a vantagem do empate.

Do outro lado, o Fortaleza só volta a entrar em campo no próximo sábado (26), quando enfrenta o Palmeiras em compromisso válido pela 31ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 16h30, no Allianz Parque.

O jogo

A primeira oportunidade da partida surgiu aos 13 minutos. Igor Gomes cruzou para dentro da área e Fausto Vera tentou chutar de voleio, mas furou. A bola passou e sobrou na entrada da área com Saravia, que chegou batendo de primeira e acertou o travessão, assustando o goleiro João Ricardo.

Contudo, foi o Fortaleza quem abriu o placar no Castelão. Paulo Vitor errou na saída e o ataque do Fortaleza recuperou. Marinho ficou com ela, cortou a marcação e finalizou no ângulo. O goleiro Everson até chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol: 1 a 0 para o Leão do Pici.

Aos 20 minutos, porém, o Atlético-MG deixou tudo igual. Palacios foi lançado em velocidade, saiu cara a cara com o goleiro João Ricardo a anotou o gol. No entanto, o atacante estava bem à frente e o impedimento foi rapidamente assinalado.

Com 31 minutos no relógio, o Fortaleza quase fez o segundo gol. Moisés arrancou em velocidade, tirou a marcação e chutou forte da entrada da grande área, mas mandou pela linha de fundo.

Aos 38 minutos, o Leão do Pici esteve próximo de ampliar a vantagem no marcador. Marinho fez bom lançamento para Moisés dentro da grande área. O atacante finalizou de primeira, porém acabou mandando por cima do travessão.

Já com 41 minutos, o Fortaleza chegou com perigo mais uma vez, porém desperdiçou a oportunidade. Hércules cruzou rasteiro para dentro da área e Lucero conseguiu a finalização de letra, mas a bola passou rente à trave direita e foi pela linha de fundo.

Com 46 minutos no relógio, o Atlético-MG criou sua melhor chance no jogo. Bruno Fuchs fez belo lançamento em profundidade e Igor Gomes apareceu livre dentro da área. O meia se jogou na bola e conseguiu a finalização, mas viu a bola passar muito perto da trave e ir para fora.

O Atlético-MG começou o segundo tempo colocando o goleiro João Ricardo para trabalhar. Alisson carregou pelo meio e serviu Alan Kardec, que invadia a área pelo lado direito. O atacante bateu rasteiro para o gol, mas o arqueiro do Fortaleza caiu para fazer a defesa tranquila.

E foi logo aos três minutos da etapa final que o Galo deixou tudo igual. Palacios partiu pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área. Fausto Vera, sozinho, cabeceou para o fundo das redes para empatar o jogo em 1 a 1.

Com nove minutos, o Atlético-MG esteve próximo de virar o jogo. Alisson cobrou falta do lado direito e, em vez de cruzar, bateu direto para o gol. A bola bateu na trave e foi para fora.

Poucos minutos depois, o Fortaleza ficou com um homem a menos em campo. Palacios fez falta em Marinho e o camisa 11 do Leão do Pici levantou rapidamente, dando uma ombrada no rival. O atacante, então, foi expulso pela atitude, interpretada pelo árbitro como agressão.

E aos 37 minutos, o Fortaleza teve mais um jogador expulso. Robert enfiou linda bola para Caio Maia. O atacante ia sair cara a cara com o goleiro João Ricardo, mas foi parado com falta por Tinga. Por ser o último homem, o zagueiro do Leão do Pici foi expulso.

Com dois jogadores a mais, o Atlético-MG partiu para uma pressão final. A arbitragem deu 12 minutos de acréscimos e o Galo criou chances para empatar. Robert chutou da entrada da área e João Ricardo espalmou. Minutos depois, Caio Maia ficou cara a cara com o arqueiro rival, que levou a melhor.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA 1 X 1 ATLÉTICO-MG

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 16 de outubro de 2024, quarta-feira



Horário: 21h45 (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa-SP) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

GOLS: Marinho, aos 14? do 1ºT (Fortaleza) / Fausto Vera, aos 3? do 2º T (Atlético-MG)



Cartões amarelos: Bruno Pacheco (Fortaleza) / Palacios, Paulo Vitor e Caio Maia (Atlético-MG)



Cartões vermelhos: Marinho, aos 14? do 2º T e Tinga, aos 37? do 2ºT (Fortaleza)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (Zé Welison), Hércules e Emmanuel Martínez (Yago Pikachu); Marinho, Moisés (Renato Kayzer ((Pedro Augusto)) e Lucero (Breno Lopes).



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

ATLÉTICO-MG: Everson; Renzo Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Mariano; Paulo Vitor (Otávio), Fausto Vera e Igor Gomes (Scarpa); Palacios (Caio Maia), Kardec e Alisson (Robert).



Técnico: Gabriel Milito