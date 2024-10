Com baixo rendimento, Ramón quer transformar boas atuações do Corinthians em vitórias

O técnico Ramón Díaz sofre para engatar uma boa sequência pelo Corinthians, alinhando bom desempenho e resultado. Um dos objetivos da comissão nesse retorno de data Fifa é justamente transformar o volume de jogo do Timão em pontos, pensando especialmente na luta contra a zona de rebaixamento.

No comando do Corinthians, Ramón possui sete vitórias, sete empates e sete derrotas em 21 jogos, o que gera um aproveitamento de apenas 44,4% dos pontos em disputa. O dado exclui a vitória do Timão sobre o Atlético-GO, quando o auxiliar Emiliano Díaz esteve à beira do campo.

Internamente, a comissão avalia que os números frios não retratam a evolução coletiva da equipe. O principal motivo para esse desalinhamento seria a falta de eficiência do setor ofensivo, especialmente dos atacantes.

Outro ponto que gera atenção são as falhas do sistema defensivo. Apesar do time ter evoluído nos embates, especialmente no setor do meio-campo, o Corinthians ainda comete falhas decisivas na proteção de área. Os adversários aproveitam.

Desde que Ramón assumiu, o Corinthians acumula 29 gols feitos e 23 sofridos. O time engatou uma sequência recente de cinco vitórias em seis jogos somando todas as competições, mas perdeu o clássico por 3 a 1 para o São Paulo, levou a pior contra o Flamengo pela ida da semifinal da Copa do Brasil e teve empate com sabor de derrota por 2 a 2 contra o Internacional nos últimos três compromissos antes da data Fifa.

Com os retornos de Alex Santana e Talles Magno, e o "reforço" de José Martínez, o Corinthians busca vencer o Athletico-PR na próxima quinta-feira, na Arena. Como o adversário está em crise, a oportunidade é vista como a ideal para o time não só mostrar um bom futebol, como pontuar e dar uma resposta na luta contra a zona de rebaixamento do Brasileiro.