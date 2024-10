Santos leva virada da Chape em nova falha de Brazão e vê liderança ameaçada

O Santos até saiu na frente, mas levou a virada e foi derrotado pela Chapecoense por 3 a 2, nesta quarta-feira (16), na Arena Condá, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Guilherme colocou o Santos na frente, mas Mário Sérgio deixou tudo igual no primeiro tempo. Marcelinho e Rafael Carvalheira viraram a partida para a Chape na etapa final, e Otero descontou.

Gabriel Brazão foi o 'vilão' santista novamente. O goleiro falhou no gol de Marcelinho ao espalmar a bola na trave antes dela se oferecer para o lateral. O camisa 77 já havia falhado três vezes na derrota para o Goiás há duas rodadas.

O Santos segue com 56 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Novorizontino, que enfrenta o Mirassol na rodada. A Chapecoense, por sua vez, foi aos 37 pontos e assumiu a 13ª colocação.

O Santos volta a campo na próxima terça-feira (22), quando recebe o Ceará, às 19h (de Brasília). Na segunda-feira (21), a Chapecoense encara o Goiás, também em casa, às 20h. Os dois jogos são válidos pela 33ª rodada da Série B.

Como foi o jogo

O primeiro tempo começou devagar, mas terminou frenético na Arena Condá com aposta de Carille em destaque. Os movimentos iniciais mostraram duas equipes com propostas diferentes: a Chapecoense tentando trocar passes, e o Santos buscando ser mais rápido na definição das jogadas. Tudo começou a mudar a partir dos 30 minutos com um personagem central: Souza. O jovem da base santista evitou que o Peixe saísse atrás do placar salvando um lance em cima da linha e, pouco depois, deu a assistência para Guilherme colocar o time paulista na frente. A vantagem não durou muito porque, também pelo alto, a Chape deixou tudo igual nos acréscimos.

Mário Sérgio, da Chapecoense, e Luan Peres, do Santos, brigam pela bola em jogo da Série B Imagem: Liamara Polli/AGIF

O segundo tempo seguiu a linha do primeiro: pegando fogo no final e ainda tendo Gabriel Brazão como vilão para o Santos. A partida voltou em ritmo morno, sem muitos ataques de lado a lado. Tudo mudou quando o goleiro santista foi mal em falta que parecia despretensiosa e viu a Chapecoense passar à frente. Após fazer o terceiro, a equipe mandante relaxou e viu o Peixe pressionar e conseguir descontar, dando emoções fortes na reta final, ainda que sem sucesso na busca pelo empate.

Lances importantes e gols

Perdeu! JP Chermont recebeu com espaço pela direita e cruzou na pequena área. Guilherme se antecipou ao goleiro e finalizou. A bola passou ao lado da trave e saiu.

Passa raspando. Marcinho dominou pelo lado direito e levou para o meio. O atacante da Chapecoense tentou surpreender Brazão com um chute no contrapé, que passou raspando a trave esquerda do goleiro santista.

Souza 'vira' goleiro e salva o Santos. Clar recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola bateu em Luan Peres e tomou o rumo do gol. Souza se esforçou e conseguiu salvar em cima da linha. Na sobra, a bola bateu em Brazão e ficou com Marcinho. O atacante finalizou, mas Souza se jogou na frente e salvou mais uma.

Quase um golaço. Guilherme fez jogada individual pela direita e levou para o meio. O atacante tentou finalizar colocado, mas viu a bola passar muito próximo ao ângulo esquerdo do goleiro adversário.

Guilherme abre o placar para o Santos: 1 x 0. Souza recebeu pela esquerda, teve espaço e calibrou o cruzamento. A bola foi na cabeça de Guilherme, que se antecipou à marcação e cabeceou. A finalização pegou na trave e entrou.

Chapecoense empata na sequência: 1 x 1. Carvalheira cobrou escanteio na área e encontrou Mário Sérgio. O atacante se antecipou na primeira trave e cabeceou para o chão. A bola quicou no gramado e entrou.

Chapecoense vira em erro de Brazão: 2 x 1. Marlone cobrou falta da intermediária. A bola quicou na pequena área, e Brazão falhou ao tentar espalmar. Ela pegou na trave e sobrou para Marcelinho, sem goleiro, completar.

Otero tenta chute venenoso. Logo após o gol sofrido, Otero recebeu com espaço na entrada da área e arriscou o chute. A bola quicou na frente de Léo Vieira, que espalmou para frente, mas viu a defesa afastar.

Rafael Carvalheira amplia para a Chapecoense: 3 x 1. O volante começou a jogada desarmando Giuliano e serviu Giovanni Augusto. O meio-campista olhou para a área e só rolou para Carvalheira, que apareceu na marca do pênalti e completou para as redes.

Otero recoloca o Santos no jogo: 3 x 2. Guilherme partiu para cima da marcação pela esquerda e encontrou Otero entrando livre na área. O venezuelano chegou finalizando de primeira, no canto direito de Léo Vieira.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 3 x 2 SANTOS

Data e horário: 16 de outubro de 2024, às 20h (de Brasília)

Competição: 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: Guilherme (43'/1°T), Mário Sérgio (47'/1°T), Marcelinho (23'/2°T), Rafael Carvalheira (33'/2°T), Otero (40/2°T)

Cartões amarelos: Marcelinho (CHA)

Chapecoense: Léo Vieira; Marcelinho (Eduardo Doma), Bruno Leonardo, João Paulo e Walter Clar; Tarik (Auremi), Rafael Carvalheira e Marlone (Lucas Buchecha); Marcinho (Giovanni Augusto), Ítalo e Mário Sérgio (Jenison). Técnico: Gilmar dal Pozzo

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont (Hayner), Jair, Luan Peres e Souza; Sandry (Serginho), João Schmidt e Giuliano (Nacho Laquintana); Willian Bigode (Otero), Guilherme e Wendel Silva (Julio Furch). Técnico: Fábio Carille