Brasil reage com vitórias e dá salto imenso por vaga na Copa; veja chances

Do UOL, em São Paulo

O Brasil tem mais de 90% de chance de se classificar para a Copa do Mundo de 2026, de acordo com cálculo do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Brasil com um pé e meio na Copa

Imagem: Arte/UOL

O Brasil pulou para a quarta colocação com as vitórias na última Data Fifa, contra Chile e Peru. A equipe comandada por Dorival Junior chegou aos 16 pontos e respira mais aliviada na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. As seis primeiras seleções têm vagas garantidas na próxima Copa, enquanto o sétimo colocado vai para a repescagem mundial — os demais três países serão eliminados.

A seleção brasileira foi a 91,6% de chance de se classificar diretamente após a 10ª rodada. O time canarinho abriu quatro pontos de vantagem para a Bolívia, que ocupa a posição da repescagem, e cinco para a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação.

Argentina, Colômbia e Uruguai também estão mais do que encaminhadas. Líder isolada com 22 pontos, a Albiceleste está muito próxima de se classificar matematicamente, beirando os 100% de chances.

Raphinha comemora gol marcado pelo Brasil durante jogo contra o Peru pelas Eliminatórias Imagem: Mateus Bonomi/AGIF

A goleada sobre o Peru fez o Brasil subir cinco pontos percentuais pela classificação. A seleção brasileira foi para o jogo da 10ª rodada com 85,1% de chances. Antes dos compromissos desta Data Fifa, os pentacampeões estavam em situação mais delicada, separado dos times em posição de desclassificação por apenas um ponto.

Já a probabilidade de o Brasil ir para a repescagem é de 5,7%, e de terminar em primeiro, de 4,8%. A Argentina segue crescendo e ostenta 74,3% de chances de ser "campeão" do classificatório continental, com a Colômbia na sequência, registrando 14,6% para ficar na ponta da tabela.

Restam oito rodadas nas Eliminatórias Sul-Americanas. Os próximos dois compromissos da seleção serão contra Venezuela, fora, e Uruguai, em casa.

Imagem: Arte/UOL

Veja as chances calculadas pela UFMG

Classificação direta

Argentina: 99,97% Colômbia: 98,6% Uruguai: 94,0% Brasil: 91,6% Equador: 74,5% Paraguai 60,5% Bolívia: 46,4% Venezuela: 30,4% Peru: 2,1% Chile: 1,9%

Probabilidade de repescagem

Venezuela: 24,2% Bolívia: 22,1% Paraguai: 20,8% Equador: 14,7% Brasil: 5,7% Uruguai: 4,2% Peru: 4,1% Chile: 3,2% Colômbia: 1,1% Argentina: 0,031%

Possibilidade de ser 'campeão'